Giá xăng giảm mạnh từ chiều 28-5

Từ 15 giờ ngày 28-5, liên bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giảm đồng loạt giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Trong đó, xăng RON95-III giảm 1.395 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Người dân Hà Nội chờ đổ xăng E10 trên đường Lê Văn Lương trưa 28-5. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo giá điều hành mới, xăng E5RON92 giảm 1.082 đồng/lít, xuống mức tối đa 23.258 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 1.395 đồng/lít, xuống 24.154 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 1.110 đồng/lít, còn tối đa 27.651 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.041 đồng/kg, xuống 20.442 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên bộ yêu cầu doanh nghiệp trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu nhưng không chi quỹ. Mức trích lập đối với xăng sinh học là 500 đồng/lít, xăng không chì 700 đồng/lít, dầu diesel 300 đồng/lít và dầu mazut 700 đồng/kg.

Bộ Công thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 21-5 đến 27-5 chịu tác động của nhiều yếu tố như diễn biến đàm phán Mỹ - Iran, xung đột Nga - Ukraine và biến động lưu thông qua eo biển Hormuz. Giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng, giảm tùy mặt hàng, nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Theo cơ quan quản lý, giá xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn thấp hơn nhiều nước có chung đường biên giới và trong khu vực. Tại thời điểm ngày 28-5, giá xăng tại Việt Nam là 24.154 đồng/lít, thấp hơn Trung Quốc, Lào, Campuchia và Thái Lan.

Chính sách giảm thuế đối với xăng dầu theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 30-6-2026. Theo đó, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu ở mức 0 đồng và thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

