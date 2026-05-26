Sáng 26-5, giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng

Vào lúc 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC và Tập đoàn Doji giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 158 – 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161 – 161,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ ngày 26-5 (giờ Việt Nam) còn 4.538,1 USD/ounce, giảm gần 33 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 25-5. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 144,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16,7-17,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh trong phiên ngày 25-5 trước khi quay đầu giảm trên thị trường châu Á sáng nay. Giá vàng thế giới hiện vẫn duy trì trên mức 4.500 USD/ounce nhờ đồng USD suy yếu và giá dầu lao dốc, sau khi xuất hiện thêm tín hiệu tích cực về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran.

Cụ thể, giá dầu giảm sâu khi dầu Brent giao sau tại London mất khoảng 7%, xuống còn 96,14 USD/thùng; dầu WTI tại New York giảm hơn 6%, còn 90,3 USD/thùng – mức thấp nhất trong hai tuần qua. Giá dầu hạ nhiệt góp phần làm dịu áp lực lạm phát, qua đó giảm bớt kỳ vọng các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất. Trong khi đó, đồng USD cũng suy yếu khi vai trò “hầm trú ẩn” giảm bớt và lợi thế của Mỹ với tư cách quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng không còn quá nổi bật. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD và rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,23%, xuống 99,01 điểm – mức thấp nhất trong một tuần.

NHUNG NGUYỄN