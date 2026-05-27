Sáng 27-5, giá vàng tiếp tục giảm

Giá vàng trong nước sáng nay, 27-5, tiếp tục đi xuống khi đà giảm của giá vàng thế giới chưa có dấu hiệu chững lại.

Ảnh minh họa

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý cùng giảm thêm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 157,5 – 157,7 triệu đồng/lượng mua vào và 160,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý và Doji giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 175,2 - 157,5 triệu đồng/lượng mua vào và 160,2 - 160,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 9 giờ ngày 27-5 (giờ Việt Nam) còn 4.503 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 26-5. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 143,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17 - 17,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm khi giá dầu bật tăng trở lại do căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, kéo theo kỳ vọng Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất. Giá dầu Brent tại London tăng hơn 3%, chốt ở 99,58 USD/thùng sau khi đã giảm khoảng 7% trong phiên đầu tuần. Trong khi đó, dầu WTI tại New York giảm gần 3% so với cuối tuần trước, còn 93,89 USD/thùng.

Đà tăng của giá dầu khiến thị trường dự báo FED có thể tiếp tục nâng lãi suất, gây áp lực lên vàng. Đồng USD cũng tăng giá, với chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt khác lên 99,24 điểm, tăng 0,23% và tăng gần 1,5% trong 3 tháng qua nhờ vai trò “hầm trú ẩn” cùng lợi thế xuất khẩu năng lượng của Mỹ. Dù giảm, giá vàng vẫn giữ được mốc quan trọng 4.500 USD/ounce nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.

NHUNG NGUYỄN