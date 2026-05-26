Tiếp tục duy trì xăng E5 song song xăng E10

Từ ngày 1-6-2026, xăng E10 được phân phối trên toàn quốc. Bộ Công thương tiếp tục duy trì xăng E5RON92 đến hết năm 2030 để bảo đảm phù hợp nhiều loại xe.

Người tiêu dùng chọn xăng E10 tại cửa hàng xăng Petrolimex trên đường Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thông tin về lộ trình triển khai xăng sinh học theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7-11-2025 (Thông tư 50/2025) tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức sáng 26-5, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, từ ngày 1-6-2026, xăng E10 sẽ được phân phối trên toàn quốc.

Theo Thông tư 50/2025, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành sẽ phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Tuy nhiên, Bộ Công thương vẫn tiếp tục duy trì xăng E5RON92 đến hết ngày 31-12-2030 để bảo đảm mọi loại xe đều có nhiên liệu sử dụng.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, các văn bản đánh giá của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng các hãng sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy cho thấy hầu hết ô tô, xe máy đang lưu hành tại Việt Nam sử dụng được xăng E10. Một số ngoại lệ gồm một dòng xe tải hạng nhẹ sản xuất trong giai đoạn 1996-2023 và một số xe máy.

Để tránh nguy cơ một số xe quá cũ không tương thích với xăng E10, Bộ Công thương quyết định tiếp tục duy trì xăng E5RON92.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, lộ trình chuyển đổi từ xăng khoáng sang nhiên liệu sinh học được thực hiện theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22-11-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo lộ trình này, xăng E5 đã được phân phối trên toàn quốc từ ngày 1-1-2018 sau thời gian thử nghiệm. Việc triển khai xăng E10 trước đây chưa thực hiện được vì nhiều lý do.

Bộ Công thương đánh giá việc sử dụng xăng sinh học giúp giảm phát thải khí nhà kính, giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch, góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết phát thải ròng khí CO 2 bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, từ cuối năm 2024, Bộ Công thương đã triển khai xây dựng lộ trình nhiên liệu sinh học mới, bao gồm: tổ chức khảo sát tại nhiều địa phương và doanh nghiệp xăng dầu lớn; làm việc với các chuyên gia, hiệp hội, hãng sản xuất ô tô, xe máy; tham khảo kinh nghiệm sử dụng xăng sinh học tại Mỹ, Brazil, châu Âu, Thái Lan và Philippines trước khi ban hành Thông tư 50/2025.

Theo báo cáo của Bộ Công thương, đến nay chưa ghi nhận khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10 hoặc các tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động, tuổi thọ động cơ từ phía người sử dụng.

Bộ Công thương cho biết, PVOil đã phân phối xăng E10 trên toàn hệ thống gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước từ ngày 15-5-2026. Petrolimex cũng chính thức phân phối xăng E10 trên toàn hệ thống từ ngày 20-5-2026.

