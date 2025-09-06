"Ngày hội Bé đến trường" tại Royal School: Khởi đầu yêu thương cho các bé mầm non

Tay trong tay cùng ba mẹ và thầy cô tham gia “Ngày hội Bé đến trường”, các bé mầm non Royal School đã có những khoảnh khắc đáng yêu hết nấc. Bên cạnh giây phút vui cười thả ga cùng những hoạt động vui chơi lý thú, ngày hội đã trở thành dấu mốc khởi đầu đầy hứng khởi cho hành trình học tập mới của trẻ.

Khởi đầu đầy yêu thương dành cho các bé khối Mầm non

Những ngày đầu tháng 9, khuôn viên các cơ sở của Royal School rực rỡ sắc màu bóng bay và những tiểu cảnh trang trí bắt mắt. Trong không khí hân hoan của ngày hội, các bé mầm non rạng rỡ nắm tay ba mẹ, bên cạnh những bỡ ngỡ là niềm háo hức được đến trường.

Các bé check-in cùng ba mẹ tại không gian ngày hội của các cơ sở Phú Mỹ Hưng, Phú Lâm và Celadon

Thầy cô Royal School không chỉ chuẩn bị chu đáo cho cột mốc khởi đầu quan trọng này mà còn tạo nên những sân chơi hoành tráng, tràn ngập màu sắc.

Ở mỗi cơ sở, chương trình chào đón được tổ chức theo hình thức gần gũi, phù hợp với lứa tuổi Mầm non, từ các tiết mục văn nghệ, trò chơi tập thể đến hoạt động khám phá. Qua đó, giúp trẻ nhanh chóng hòa nhập, được bày tỏ suy nghĩ, học cách hợp tác, chia sẻ với bạn bè và đây chính là những bài học đầu tiên trong hành trình trưởng thành của con.

Thầy cô giáo luôn là người đồng hành, khích lệ để các con thêm tự tin trong ngày đầu năm học mới

“Ngày hội Bé đến trường” còn là bước khởi đầu quan trọng để trẻ mầm non làm quen với nhịp sinh hoạt ở trường học. Tại Royal School, mọi hoạt động đều được thiết kế nhằm khơi gợi hứng thú học tập, rèn luyện tính tự lập và kỹ năng xã hội ngay từ những ngày đầu tiên.

Ba mẹ đồng hành cùng các con tại “Ngày hội Bé đến trường” trong từng khoảnh khắc

Nhiều phụ huynh đã nán lại theo dõi các tiết mục văn nghệ, tham quan lớp học và trao đổi cùng giáo viên

Sự đồng hành của phụ huynh là bước đệm quan trọng cho sự phát triển của trẻ. Những chia sẻ, những ánh nhìn động viên từ ba mẹ trong ngày đầu tiên đã giúp trẻ thêm tự tin, vững vàng khi bước vào năm học mới.

Sẵn sàng cho hành trình trưởng thành từ Royal School

Với triết lý giáo dục “Inspired to Grow”, Royal School hướng đến việc tạo dựng môi trường học tập tích cực, nơi mỗi học sinh được khuyến khích khám phá, sáng tạo và phát triển theo năng lực riêng.

“Ngày hội Bé đến trường” không chỉ khởi động cho một năm học mới, mà còn tiếp tục khẳng định cam kết của Royal School trong việc nuôi dưỡng môi trường giáo dục hạnh phúc, nơi mỗi học sinh được yêu thương, phát triển và tỏa sáng.

Kỳ vọng hạnh phúc với hành trình mới

Năm đầu tiên tham dự "Ngày hội Bé đến trường", chị Phạm Thị Thùy Dung (phụ huynh bé Mầm non Royal School) bất ngờ với không khí tưng bừng cùng sự chỉn chu của nhà trường trong công tác đón năm học mới. Đặc biệt, khi cùng con tham gia các trò chơi trải nghiệm, tương tác trực tiếp với giáo viên của con, chị ngày càng tin tưởng vào lựa chọn đồng hành.

“Tôi kỳ vọng trường sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh là môi trường giáo dục song ngữ thân thiện, tích cực, giúp các con có hành trình tuổi thơ hạnh phúc với những bài học tuyệt vời” - Chị Dung chia sẻ thêm.

Phụ huynh Royal School bất ngờ trước không khí rộn ràng của ngày hội bé đến trường

Chắc chắn rằng, với thông điệp giáo dục truyền cảm hứng đã và đang lan tỏa, Royal School sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trên hành trình nuôi dưỡng và giáo dục con trẻ. Đặc biệt, sẽ là bệ phóng vững chắc, để các em bé mầm non phát triển toàn diện ngay từ những bậc học đầu đời.