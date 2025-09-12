Nhiều trường y xét tuyển bổ sung

Sau khi kết thúc làm thủ tục nhập học, nhiều trường đại học đã công bố xét tuyển bổ sung do không đủ chỉ tiêu. Trong đó, đáng chú ý là nhiều trường đào tạo khối ngành sức khỏe cũng thông báo xét tuyển bổ sung - điều chưa có tiền lệ trong những năm gần đây.

Trường ĐH Y Hà Nội thông báo xét tuyển thêm 80 chỉ tiêu ngành Công tác xã hội. Đây là ngành mới được mở trong năm nay. Điểm sàn xét tuyển là 17, tổ hợp A00 (Toán - Vật lý - Hóa học), B00 (Toán - Hóa học - Sinh học) và B08 (Toán - Sinh học - Tiếng Anh).

Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế) xét tuyển bổ sung 203 chỉ tiêu các ngành Y học dự phòng (45 chỉ tiêu), Điều dưỡng (65), Y tế công cộng (18), Hộ sinh (35), Dinh dưỡng (40). Mức sàn chung là 17 điểm, áp dụng cả xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp.

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo tuyển bổ sung 33 chỉ tiêu ngành Y khoa, với mức điểm sàn từ 24,25 điểm. Trường xét tuyển theo các tổ hợp B00, B08, B03 (Toán - Sinh học - Ngữ văn), A02 (Toán - Sinh học - Vật lý), X14 (Toán - Sinh học - Tin học).

Trường ĐH Y Dược Thái Bình xét tuyển bổ sung phương thức xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với 130 chỉ tiêu cho ba ngành, gồm Y học dự phòng (34 chỉ tiêu), Điều dưỡng (86 chỉ tiêu), Kỹ thuật xét nghiệm y học (10 chỉ tiêu), mức điểm nhận hồ sơ từ 17-19,5 điểm.

Trường ĐH Y Dược Hải Phòng tuyển bổ sung 210 chỉ tiêu cho các ngành Y khoa (80 chỉ tiêu), Răng hàm mặt (10 chỉ tiêu), Dược học (40 chỉ tiêu), Điều dưỡng (60 chỉ tiêu), Kỹ thuật xét nghiệm y học (20 chỉ tiêu). Điểm nhận hồ sơ từ 20-25,33 (xét điểm thi THPT); 23,70-27,44 điểm (xét điểm học bạ).

Trường ĐH Y khoa Vinh tuyển bổ sung 113 chỉ tiêu cho ngành Dược học với mức sàn 19 điểm (phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025).

THANH HÙNG