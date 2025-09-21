Tuyển sinh lớp bồi dưỡng kỹ năng căn bản về báo chí - truyền thông

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam thông báo tuyển sinh khoá bồi dưỡng kỹ năng căn bản về báo chí - truyền thông năm 2025.

Nhằm đáp ứng nhu cầu về kỹ năng trong lĩnh vực Báo chí – Truyền thông, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TPHCM tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng căn bản về báo chí - truyền thông năm 2025.

Khoá học khai giảng vào sáng 4-10, thời gian học 6 tuần từ 4-10 đến 8-11 (12 buổi, học cả ngày thứ Bảy).

Học phí: 3.300.000 đồng (đã bao gồm VAT)



Khoá học sẽ tổ chức theo hình thức học trực tiếp tại Hội trường Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TPHCM (số 226/23 Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa,TPHCM).

Đối tượng tham gia là các học viên đang hoạt động, cộng tác tại các cơ quan báo chí, bản tin, trang thông tin điện tử…; đang làm công tác truyền thông, tổ chức sự kiện tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… có nhu cầu rèn luyện kỹ năng căn bản về báo chí - truyền thông nhưng chưa có điều kiện tham gia các khoá học đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dài hạn về báo chí - truyền thông.

Nội dung khoá học bao gồm: Kỹ năng viết tin và rút tít; Kỹ năng ứng dụng AI CHAT GPT trong tác nghiệp báo chí; Kỹ năng phỏng vấn và viết bài chân dung; Kỹ năng làm báo đa nền tảng; Kỹ năng chụp ảnh, xử lý ảnh trên máy ảnh và điện thoại di động; Quan hệ báo chí và kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông; Kỹ năng truyền thông trên mạng xã hội trong thời đại số.

Giảng viên là lãnh đạo các cơ quan báo chí, những nhà báo, giảng viên các khoa Báo chí – Truyền thông có nhiều kinh nghiệm, thực tiễn hướng dẫn.

Hoàn thành khoá học, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cấp.

Liên hệ đăng ký: - Đăng ký trực tuyến qua email: kiemkhachbca1973@gmail.com - File phiếu đăng ký học theo mẫu có sẵn (gửi qua email hoặc Zalo ) - Đăng ký trực tiếp tại văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TPHCM Địa chỉ: 226/23 Lê Văn Sỹ, phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM – Phụ trách khoá học và tư vấn tuyển sinh: Ông Nguyễn Kiếm Khách (ĐT:0918344858) , cán bộ Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TPHCM, Hạn chót đăng ký: Hết ngày 03-10-2025

PV