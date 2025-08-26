Một vòng review nhanh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - cơ sở phường Xóm Chiếu

Chào mừng các bạn đến với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành – cơ sở Phường Xóm Chiếu. Đây chính là trái tim đào tạo của khối ngành Sức khỏe, đồng thời là nơi học tập và sáng tạo của các sinh viên thuộc Khoa Âm nhạc – Điện ảnh và Khoa Tâm lý – Giáo dục.

Cơ sở phường Xóm Chiếu (quận 4 trước đây) – nơi hội tụ tiện ích xịn sò, không gian học tập hiện đại. Điểm nhấn quan trọng chính là môi trường học tập năng động, sáng tạo, gắn kết giữa tri thức, thực tiễn và cộng đồng. Các hoạt động ngoại khóa, phong trào sinh viên và chương trình hợp tác quốc tế thường xuyên được tổ chức, góp phần mở rộng cơ hội giao lưu, phát triển kỹ năng mềm và hội nhập toàn cầu cho sinh viên.

Với sứ mệnh “Thực học – Thực hành – Thực danh – Thực nghiệp”, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nói chung và cơ sở phường Xóm Chiếu nói riêng không ngừng khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đào tạo uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Nơi đây không chỉ mang đến tri thức mà còn là hành trang vững chắc để sinh viên tự tin bước vào đời, chinh phục những ước mơ và hoài bão của mình.