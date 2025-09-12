Trường Đại học VinUni quy tụ 100 nhà khoa học toàn cầu

Trường Đại học VinUni vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 với chủ đề “Bứt phá để dẫn đầu”, chào đón hơn 700 tân sinh viên ưu tú và ra mắt tân Hiệu trưởng là Giáo sư Yap-Peng Tan, nguyên lãnh đạo Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore) cùng dàn lãnh đạo học thuật tinh hoa.

Các tân sinh viên của VinUni hân hoan trong ngày tựu trường đầu tiên

Trong số hơn 700 tân sinh viên, có 37 sinh viên quốc tế đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm 5% tổng số sinh viên. Dự kiến trong năm học này, VinUni còn đón 600 sinh viên quốc tế ở bậc đại học và sau đại học tới học tập thông qua các chương trình trao đổi sinh viên và hợp tác quốc tế.

Các tân sinh viên năm nay đạt điểm SAT trung bình 1480, IELTS trung bình 7.5; 100% tân sinh viên đạt giải thưởng học thuật hoặc có tố chất đặc biệt trong ngoại khóa, văn hóa - nghệ thuật - thể thao.

VinUni cũng chính thức chào đón GS Yap-Peng Tan, nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật, đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore trên cương vị Hiệu trưởng và GS Ling San, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực, nguyên Tổng Hiệu trưởng NTU, trên cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trường.

GS Yap-Peng Tan đánh trống khai trường trong buổi lễ khai giảng nhiệm kỳ đầu tiên của ông tại VinUni

Đặc biệt, tại lễ khai giảng, VinUni công bố kết quả ban đầu của Chiến dịch VinUni 500, sáng kiến thu hút 500 học giả toàn cầu, hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW (2024) của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ngay trong năm học 2025 - 2026, VinUni đã quy tụ 100 nhà khoa học toàn cầu, trong đó có 45 giảng viên nghiên cứu, 15 học giả và 40 giảng viên liên kết. Trường cũng đồng thời công bố thành lập các trung tâm xuất sắc mới và chào đón các giáo sư đầu ngành.

Trong đó, GS Vũ Hà Văn, nguyên GS Yale, Mỹ, giữ cương vị thành viên Hội đồng trường và Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinUni. GS Dương Nguyên Vũ, nguyên GS NTU, Singapore, giữ cương vị Hiệu phó Sau đại học và Giám đốc khoa học Trung tâm Nghiên cứu AI. GS Edmund J. Malesky, GS Đại học Duke, Mỹ, sẽ thành lập và dẫn dắt Trung tâm Chuyển đổi Xanh Thông minh. GS Phan Mạnh Hưởng, GS Đại học Nam Florida, Mỹ, sẽ thành lập và dẫn dắt Trung tâm Đổi mới Công nghệ Vật liệu.

VinUni đặt mục tiêu chinh phục chuẩn mực xuất sắc và hiện thực hóa mục tiêu lọt tốp 100 đại học toàn cầu.

PHAN THẢO