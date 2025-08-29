Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn xét tuyển bổ sung năm 2025

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) thông báo xét tuyển bổ sung 350 chỉ tiêu cuối cho 29 chuyên ngành đào tạo bậc đại học. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến hết ngày 10-9-2025.

Nhiều thí sinh mong muốn được ứng tuyển vào ngành học yêu thích tại SIU khi chưa đạt kết quả như kỳ vọng ở đợt 1. SIU dành 350 chỉ tiêu bổ sung cuối cùng với 29 chuyên ngành yêu thích nhằm tạo thêm cơ hội trúng tuyển đại học cho thí sinh.

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung tại địa chỉ: https://tuyensinh.siu.edu.vn/XetTuyenNVBS/2025/

Thêm cơ hội cuối với nhiều phương thức xét tuyển

Để tạo điều kiện tối đa cho các thí sinh tìm kiếm cơ hội trúng tuyển cuối cùng vào ngành học yêu thích, trong đợt xét tuyển bổ sung năm 2025, SIU áp dụng 03 phương thức, cụ thể như sau:

● Xét tuyển bằng học bạ lớp 12: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

● Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT 2025: Thí sinh cần tốt nghiệp THPT 2025 và đạt mức điểm tổ hợp 3 môn từ 15 - 18 điểm trở lên theo từng chuyên ngành.

● Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia TPHCM 2025: Mức điểm nhận hồ sơ từ 600 điểm (theo thang điểm 1.200 trong bài thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM).

Mức điểm chi tiết của từng phương thức như bảng sau:

Thí sinh xét tuyển bổ sung vẫn có cơ hội ứng tuyển học bổng

Một trong những yếu tố quan trọng khi lựa chọn một trường đại học là chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính. SIU hiện có mức học phí chỉ từ 32 triệu/học kỳ và cam kết giữ ổn định học phí toàn khóa cùng những chính sách học bổng hấp dẫn.

Tại SIU, tất cả sinh viên trúng tuyển trong đợt xét tuyển bổ sung vẫn được áp dụng chính sách học bổng giá trị của SIU. Do đó, các thí sinh chỉ cần đáp ứng tiêu chí của học bổng vẫn có cơ hội nhận các suất học bổng trị giá từ 30% đến 100% học phí toàn khóa.

Đặc biệt, SIU triển khai chương trình học bổng 50% học phí toàn khóa dành cho thí sinh là con ruột của cán bộ, viên chức đang công tác trong ngành giáo dục và y tế khi trúng tuyển ngành Công nghệ giáo dục (CNGD) và chuyên ngành Công nghệ thông tin y tế (CNTT Y tế).

Ngoài ra, tất cả đối tượng sinh viên khác trúng tuyển ngành CNGD và chuyên ngành CNTT Y tế sẽ nhận học bổng đào tạo nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển của Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE), với mức hỗ trợ 40% học phí toàn khóa.