Sinh viên Khoa Kỹ thuật Y học NTTU kiến tập tại Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp - nơi lý thuyết gặp thực tiễn

Với sinh viên ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, mỗi buổi học thực hành không chỉ là giờ lên lớp, mà là cơ hội quý giá để bước vào môi trường nghề nghiệp thực tế.

Nhờ hệ thống cơ sở thực tập chuyên nghiệp, hiện đại, trải dài tại nhiều bệnh viện và trung tâm y tế uy tín, sinh viên được rèn luyện tay nghề trong môi trường chuẩn mực, gắn liền với thực tiễn ngành nghề.

Tại Cơ sở thực hành số 9 – Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp, các bạn được quan sát, thao tác trên thiết bị xét nghiệm tiên tiến, dưới sự hướng dẫn của giảng viên và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Không chỉ học kỹ năng chuyên môn, sinh viên còn trau dồi tác phong làm việc, khả năng xử lý tình huống và tinh thần trách nhiệm với nghề.