Từ tháng 6-2027: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại các điểm đủ điều kiện

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đang triển khai xây dựng Đề án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, hướng tới việc chính thức áp dụng từ tháng 6-2027 tại các điểm thi đủ điều kiện hạ tầng và kỹ thuật.

Mới đây, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án do Bộ GD-ĐT thành lập đã tổ chức phiên họp đầu tiên. Trưởng ban là Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng; Phó Trưởng ban thường trực là ông Huỳnh Văn Chương – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng. Ban chỉ đạo có sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ngành liên quan. Cùng với đó, Bộ GD-ĐT cũng đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án.

Theo kế hoạch, trong tháng 4 và 5-2026, sẽ có khoảng 100.000 thí sinh tham gia thử nghiệm câu hỏi thi trên máy tính nhằm xây dựng ngân hàng câu hỏi và đánh giá hệ thống kỹ thuật. Đến tháng 7-2026, Bộ GD-ĐT sẽ trình Chính phủ xem xét ban hành chính thức Đề án.

Từ tháng 10 đến 12-2026, Bộ sẽ ban hành quy trình, quy định tổ chức thi trên máy tính và phối hợp các địa phương bố trí điểm thi thí điểm, chuẩn bị đầu tư cơ sở vật chất.

Giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5-2027, tiếp tục thử nghiệm câu hỏi thi tại các điểm dự kiến tổ chức thi trên máy tính, đồng thời tiến hành thử nghiệm diện rộng theo quy trình xây dựng ngân hàng đề.

Đến tháng 6-2027, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ chính thức tổ chức song song theo hai hình thức: thi trên máy tính tại các điểm thi đủ điều kiện và thi trên giấy tại các điểm còn lại.

LÂM NGUYÊN