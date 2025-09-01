Tuyển sinh đại học năm 2025: Cơ hội cuối cho thí sinh ở “cuộc đua” xét tuyển bổ sung

Hôm nay 1-9, thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 hoặc trúng tuyển mà không nhập học sẽ đăng ký xét tuyển bổ sung vào các ngành, các trường dành chỉ tiêu cho xét tuyển bổ sung. Đây được xem là cơ hội cuối cho thí sinh trong mùa tuyển sinh đại học năm 2025. Do đó, thí sinh tham gia “cuộc đua” này cần tìm hiểu kỹ các thông tin về thời gian, mức điểm, cách nộp hồ sơ... theo quy định của các trường.

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM. Ảnh: THANH HÙNG

Hàng ngàn chỉ tiêu xét bổ sung

Tính đến ngày 30-8, Trường ĐH Công nghệ TPHCM đã có gần 9.000 thí sinh hoàn tất thủ tục nhập học tại trường, đạt gần 90% chỉ tiêu. Hội đồng tuyển sinh của trường thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung 1.000 chỉ tiêu cho tất cả các ngành theo 2 phương thức học bạ (tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12; điểm trung bình cả năm lớp 12) từ ngày 1-9 đến ngày 10-9. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung là 21 điểm đối với ngành Dược, 19 điểm với ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và 18 điểm cho các ngành còn lại.

Trường ĐH Nha Trang tuyển bổ sung hơn 600 chỉ tiêu cho 23 ngành với các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp, điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL). Trong đó, điểm nhận hồ sơ theo kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 20 điểm trở lên, cao nhất là ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh với 24 điểm. Ngoài đảm bảo mức điểm sàn, thí sinh ở một số ngành như Kế toán, Công nghệ thông tin Việt - Nhật phải đạt tiêu chí phụ là điểm trung bình môn Tiếng Anh trong học bạ từ 5 trở lên.

Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, tất cả 73 ngành đều tuyển bổ sung, trong đó có cả những ngành đào tạo sức khỏe như Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền, Dược học, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng. Điểm nhận hồ sơ bằng điểm chuẩn đợt 1, dao động từ 15-20,5 điểm.

Trường ĐH FPT cũng tuyển bổ sung 950 chỉ tiêu cho hàng loạt ngành, mỗi ngành từ 30-50 chỉ tiêu. Trong đó, điểm nhận hồ sơ với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là từ 18,5 điểm trở lên, điểm thi ĐGNL của ĐH Quốc gia Hà Nội là 78 điểm và điểm thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TPHCM là 653 điểm.

Trường ĐH Hoa Sen xét tuyển bổ sung 600 chỉ tiêu cho 31 ngành. Điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 từ 15-18 điểm, tùy ngành. Trong đó, ngành Luật, Luật Kinh tế là 18 điểm, điểm môn Toán và môn Ngữ văn hoặc Toán hoặc Văn trong các tổ hợp xét tuyển phải từ 6 điểm trở lên.

Với ĐH Quốc gia Hà Nội, 3 trường thành viên gồm Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Quản trị và Kinh doanh, Trường ĐH Việt Nhật xét tuyển bổ sung mỗi trường khoảng 300 chỉ tiêu cho nhiều ngành, với mức điểm nhận hồ sơ từ 19 điểm (điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025) trở lên, 66 điểm với điểm thi ĐGNL của ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Trong khi đó, nhiều trường đại học khác như Trường ĐH Hùng Vương, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Thủ Dầu Một và nhiều trường đại học tại các tỉnh, thành phố khác cũng dành từ 300-500 chỉ tiêu cho xét tuyển bổ sung.

Tìm hiểu kỹ thông tin

Theo ThS Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm truyền thông, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, khi tham gia xét tuyển bổ sung, thí sinh cần lưu ý theo dõi kỹ thông báo của từng trường về ngành xét tuyển, chỉ tiêu, mức điểm và thời gian nhận hồ sơ. Chỉ những thí sinh chưa trúng tuyển hoặc chưa thực hiện xác nhận nhập học trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT mới được đăng ký xét bổ sung, và cần phải đăng ký đúng hạn vì chỉ tiêu có thể hết sớm. Đặc biệt, sau khi trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học theo quy định để bảo đảm quyền lợi của mình.

ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM, cho rằng, khi tham gia xét tuyển bổ sung, thí sinh phải kiểm tra thật kỹ thông tin của các trường có xét tuyển bổ sung, vì không phải ngành nào cũng tuyển bổ sung. Thông thường, các ngành “hot” có điểm chuẩn cao sẽ ít hoặc không còn chỉ tiêu. Thí sinh nên kiểm tra rõ chỉ tiêu còn lại và mức điểm nhận hồ sơ của từng ngành để đăng ký cho phù hợp.

“Thí sinh nên xác định rõ: đây có thể là cơ hội cuối cùng để vào đại học trong năm nay. Vì vậy cần cân nhắc ngành học phù hợp với năng lực và định hướng lâu dài, thay vì chỉ chạy theo tên gọi hay ngành “hot”. Các bạn cần chủ động cập nhật thông tin, nộp hồ sơ đúng thủ tục, lựa chọn ngành hợp lý khi tham gia xét tuyển bổ sung. Đặc biệt, cần theo dõi các thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung trên website, fanpage chính thức của các trường hoặc theo dõi trên các trang thông tin báo chí chính thống. Thí sinh không nên vào các group hoặc các cuộc gọi mời chào đăng ký xét tuyển của các đối tượng lừa đảo”, ThS Nguyễn Thị Kim Phụng lưu ý.

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông, Trường ĐH Công thương, thông tin: Chỉ những thí sinh không trúng tuyển hoặc trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học mới được đăng ký xét tuyển bổ sung. Đây là đợt xét tuyển cuối cùng của các trường. Mỗi trường đều có mốc thời gian và quy định riêng nên thí sinh muốn đăng ký, xét tuyển bổ sung vào trường nào thì phải tìm hiểu kỹ các thông tin hướng dẫn.

