Giáo dục

Hướng nghiệp - tuyển sinh

Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung đến 17 giờ ngày 2-9

SGGPO

Ngày 30-8, Bộ GD-ĐT thông báo, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) sẽ tiếp tục mở đến 17 giờ ngày 2-9 để thí sinh vào xác nhận nhập học (lịch cũ là 17 giờ ngày 30-8).

Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung đến 17 giờ ngày 2-9
Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung đến 17 giờ ngày 2-9

Năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký dự thi lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 400 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Quy chế tuyển sinh cho phép thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng và không cần chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển, hệ thống phần mềm xét tuyển sẽ tự lựa chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển có lợi nhất cho thí sinh. Do vậy, tổng số nguyện vọng thực tế phải xét tuyển trên hệ thống lên tới trên 50 triệu (mỗi nguyện vọng ngành xét theo từng phương thức, tổ hợp xét tuyển được coi như một nguyện vọng trên hệ thống), tăng khoảng 2 lần so với năm 2024.

Tính đến 12 giờ trưa ngày 26-8, đã có hơn 560.000 thí sinh xác nhận nhập học thành công (vượt cả tổng số thí sinh nhập học đợt 1 năm 2024).

Tin liên quan
PHAN THẢO

Từ khóa

Nhập học Đăng ký dự thi Xét tuyển Nguyện vọng Tuyển sinh Chương trình đào tạo Năm 2025 Tổ hợp Thí sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ tuyển sinh chung Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung 17 giờ ngày 2-9

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn