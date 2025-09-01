Sinh viên trúng tuyển thành rớt được các trường giải quyết thỏa đáng

Sau khi đăng thông tin “ Tuyển sinh đại học năm 2025: Nhiều sự cố làm khổ thí sinh ” và “ Tuyển sinh đại học năm 2025: Giải quyết thỏa đáng cho thí sinh ” (đăng vào các ngày 26-8 và 27-8), Báo SGGP đã nhận được nhiều phản hồi từ các trường cũng như thí sinh. Nhiều thí sinh cho biết đã được nhà trường liên hệ trực tiếp, phối hợp với các trường khác để giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các em.

Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM đã liên hệ trực tiếp, xin lỗi 75 thí sinh từ trúng tuyển thành trượt và nhờ các trường đại học khác tiếp nhận. Nguyên nhân được nhà trường thừa nhận là có sai sót trong việc tiến hành quy đổi điểm từ các chứng chỉ tiếng Anh sang điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển. Việc này khiến điểm của 75 thí sinh không chính xác. Cụ thể, có 42 em từ trúng tuyển thành trượt và được xét tuyển ở các nguyện vọng tiếp theo; 33 thí sinh từ trượt thành trúng tuyển và được trường gửi giấy báo trúng tuyển, nhập học theo nguyện vọng vào trường.

Trong khi đó, hàng trăm thí sinh bị trúng tuyển “ảo” ở Trường ĐH Sư phạm TPHCM và dư điểm trúng tuyển ở trường khác nhưng bị trượt cũng được Trường ĐH Sư phạm TPHCM phối hợp với các trường khác để giúp các em nhận giấy báo trúng tuyển, làm thủ tục nhập học.

Thông tin từ Trường ĐH Ngân hàng TPHCM cho biết, những sinh viên bị tình trạng trúng tuyển thành trượt đã được nhà trường liên hệ trực tiếp để giải quyết. Trong đó, có những em đã xác nhận nhập học ở các trường khác cũng được nhà trường liên hệ, phối hợp trả hồ sơ để thí sinh đến Trường ĐH Ngân hàng TPHCM làm thủ tục nhập học.

Tương tự, nhiều thí sinh từ trúng tuyển thành trượt ở Trường ĐH Ngoại thương cũng được nhà trường giải quyết để nhập học hoặc được các trường khác tiếp nhận để làm thủ tục nhập học.

THANH HÙNG