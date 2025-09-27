Nhiều cơ hội học bổng toàn phần tại Triển lãm du học Ireland 2025

Sáng 27-9, tại TPHCM, gần 300 học sinh và phụ huynh đã tìm hiểu cơ hội học tập nước ngoài tại Ngày hội Triển lãm du học Ireland năm 2025. Hoạt động do Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo SmartA tổ chức với sự bảo trợ của Education in Ireland.

Ngày hội có sự tham gia của 15 trường đại học hàng đầu tại Ireland, nhằm cung cấp đa dạng thông tin về chương trình học, học bổng, cơ hội trải nghiệm các mô hình học tập chất lượng cao tại Ireland - quốc gia nằm trong top 20 nền giáo dục phát triển nhất thế giới.

Tại ngày hội, phụ huynh và học sinh quan tâm đến các vấn đề về chi phí học tập, chất lượng đào tạo, học bổng và các chính sách hỗ trợ tài chính, cơ hội làm việc sau tốt nghiệp dành cho học sinh Việt Nam.

Đáp lại nhu cầu đó, ngày hội đã giới thiệu cho người học chương trình học bổng Chính phủ, học bổng Đại sứ quán Ireland cùng các chương trình học bổng lên đến 100% của các trường đại học tại quốc gia này.

Phụ huynh quan tâm chương trình học tại Ireland

Bà Võ Hằng Nga, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo SmartA, cho biết, số lượng học sinh Việt Nam du học Ireland trong năm 2025 đã tăng gấp đôi so với năm 2024.

So với các quốc gia nói tiếng Anh khác như Anh, Australia, Canada, Mỹ, học phí du học Ireland thấp hơn đáng kể, phần lớn các trường đều có chính sách học bổng rộng rãi. Cùng với đó, chi phí sinh hoạt tại Ireland ở mức tương đối cao, nhưng được bù đắp bởi mức lương làm thêm hấp dẫn, giúp sinh viên quốc tế giảm bớt gánh nặng tài chính và tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế.

Người học tìm hiểu về các chương trình học bổng tại Ngày hội Triển lãm du học Ireland năm 2025

Bà Jayanthi Therajavah, đại diện Education in Ireland, khu vực ASEAN thông tin thêm: "Hiện nay, hệ thống giáo dục Ireland sở hữu nhiều lợi thế vượt trội với hàng ngàn chương trình đào tạo đa dạng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, Ireland nổi bật ở mảng công nghệ bởi là nơi quy tụ hơn 1.800 tập đoàn đa quốc gia. Điều này mang đến vô vàn cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên quốc tế".

Hiện nay, các trường đại học Ireland đều có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng QS toàn cầu, đồng thời Chính phủ Ireland cũng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn dành cho du học sinh như cấp visa ở lại làm việc sau tốt nghiệp, sinh viên bậc thạc sĩ và tiến sĩ được phép ở lại 2 năm, còn bậc cử nhân là 1 năm.

Đây là cơ hội không chỉ để học tập trong môi trường học thuật chất lượng cao, mà còn giúp sinh viên Việt Nam hòa nhập và tham gia vào lực lượng lao động quốc tế.

THU TÂM