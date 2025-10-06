Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh hơn 600 trường THPT

Sáng 6-10, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (phường Gia Định, TPHCM), Sở GD-ĐT TPHCM đã phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM, Trung tâm Phát triển Giáo dục và đào tạo phía Nam (Bộ GD-ĐT) và Tạp chí Giáo dục TPHCM tổ chức Lễ khai mạc Chương trình hướng nghiệp "Cùng bạn chọn nghề cho tương lai" lần thứ 18 năm học 2025-2026, với chủ đề “Gen Z - chọn nghề trong kỷ nguyên AI”.

Học sinh đặt câu hỏi tại chương trình tư vấn hướng nghiệp

Giúp học sinh tự tin định hướng tương lai

Theo ông Nguyễn Thanh Tú, Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TPHCM, mỗi năm cả nước có hơn 1 triệu học sinh lớp 12 đứng trước lựa chọn ngành nghề, trong đó nhiều em còn mơ hồ, thiếu thông tin hoặc bị chi phối bởi định kiến, tâm lý đám đông.

Chương trình hướng nghiệp nhằm giúp học sinh xác định rõ năng lực bản thân, điều kiện gia đình, nhu cầu thị trường lao động để lựa chọn ngành học, nghề nghiệp phù hợp; từ đó xây dựng mục tiêu và định hướng học tập bền vững.

Học sinh chăm chú theo dõi thông tin tuyển sinh của các trường đại học tại chương trình

Năm học 2025-2026, chương trình sẽ triển khai tại hơn 100 trường THPT tại TPHCM và hơn 500 trường THPT ở các tỉnh, thành Đông Nam bộ, miền Trung và Tây Nguyên.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Trương Hải Thanh phát biểu tại lễ khai mạc chương trình tư vấn hướng nghiệp

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Trương Hải Thanh đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của hoạt động hướng nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh địa giới hành chính TPHCM có thay đổi, mở ra thêm cơ hội học tập và việc làm cho học sinh trên địa bàn.

“Hoạt động hướng nghiệp giúp học sinh có thêm tri thức, kinh nghiệm và sự tự tin khi chọn nghề, từ đó có cơ hội phát triển tốt hơn trong tương lai”, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho hay.

AI không thay thế con người, mà đặt ra yêu cầu mới

Đề cập đến chủ đề năm nay, ông Nguyễn Công Kỳ – Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam (Bộ GD-ĐT) cho rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay thế con người trong nhiều lĩnh vực lao động chỉ mang tính dự báo. Trên thực tế, công nghệ robot phát triển và tính siêu việt của trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống con người. Trong đó, một số ngành nghề sẽ bị thay thế, một số ngành nghề mới ra đời, một số ngành nghề bị tác động một phần và một số ngành nghề không thể thay thế.

Ông lưu ý, điều quan trọng là học sinh cần nhận thức rõ tác động của AI, từ đó nâng cao năng lực thích ứng, sẵn sàng học hỏi và phát triển kỹ năng phù hợp để không bị đào thải trong tương lai.

Các chuyên gia tư vấn tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp

ThS. Nguyễn Trần Ngọc Phương (Trường ĐH Công nghệ TPHCM) nhận định, Gen Z là thế hệ năng động, sáng tạo, có điều kiện tiếp cận sớm với công nghệ thông tin. Các em cần xem AI là công cụ đồng hành, biết khai thác hiệu quả, thay vì sợ hãi hay né tránh.

Học sinh tập trung lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia

Ở góc nhìn khác, ThS. Huỳnh Vũ Chi (Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM) cho rằng, AI đang định hình lại cách học, cách làm việc và cả thị trường lao động. Học sinh cần chủ động tìm hiểu tác động của AI đến ngành nghề mình yêu thích, từ đó đầu tư phát triển những năng lực mà AI khó thay thế như tư duy phản biện, sáng tạo, cảm xúc và kỹ năng giao tiếp.

THU TÂM