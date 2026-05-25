Ngày hội gia đình của trí thức Việt tại Bỉ và Luxembourg

Hội Trí thức Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg (ViLaB) vừa tổ chức “Ngày hội Gia đình 2026” tại Mol (Bỉ) nhằm tạo không gian gặp gỡ thân tình cho cộng đồng trí thức người Việt và gốc Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại hai nước này.

Sự kiện diễn ra ngày 24-5 với hơn 50 người tham dự, giúp kết nối các gia đình Việt kiều trí thức, đồng thời hướng đến việc gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt cho thế hệ trẻ sinh ra, lớn lên ở nước ngoài. Các em nhỏ được giao tiếp bằng tiếng Việt, đọc sách tiếng Việt và tham gia nhiều hoạt động tập thể trong bầu không khí đậm chất quê hương giữa lòng châu Âu.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều thông tin, dự định của trí thức Việt kiều tại Bỉ và Luxembourg khi trở về thăm quê hương trong mùa hè này cũng được chia sẻ để phối hợp triển khai thành dự án thiết thực.

Đại diện ViLaB cho biết, sau thành công của sự kiện năm nay, Hội dự kiến duy trì “Ngày hội gia đình” như một hoạt động thường niên nhằm tăng cường gắn kết, phát huy tinh thần tương trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động chung của mạng lưới trí thức Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg.

LÂM VĂN