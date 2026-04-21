Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ 2 dự án đường kết nối sân bay Long Thành

Ngày 21-4, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út kiểm tra thực tế và làm việc với các xã Long Thành, Long Phước và Nhơn Trạch về tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án đường tỉnh 25B và 25C kết nối với sân bay Long Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kiểm tra tiến độ 2 dự án đường kết nối với sân bay Long Thành

Theo đó, dự án nâng cấp đường tỉnh 25B, đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến quốc lộ 51, dài hơn 9km, có tổng mức đầu tư gần 1.493 tỷ đồng. Dự án đường tỉnh 25C, kết nối từ quốc lộ 51 và T1 đến hương lộ 19, có tổng mức đầu tư 647 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, đến nay, dự án nâng cấp đường tỉnh 25B đã bàn giao khoảng 70% mặt bằng, khối lượng thi công đạt khoảng 50%. Hiện các địa phương đang phối hợp bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại để thi công, phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối tháng 6-2026.

Đối với dự án đường tỉnh 25C, mặt bằng đã bàn giao đạt 95% tổng diện tích. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cam kết hoàn thành dự án vào cuối tháng 6-2026.

Thi công dự án xây dựng đường 25C

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết tỉnh đã cam kết với Chính phủ hoàn thành các dự án này vào cuối tháng 6-2026. Do đó, các địa phương có dự án đi qua phải nỗ lực hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng ngay trong tháng 4-2026; đồng thời, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

PHÚ NGÂN