Vé tàu chặng ngắn giảm đến 35% nhờ ứng dụng AI

Công ty CP Vận tải đường sắt vừa cho biết, ngành đường sắt đã triển khai tính năng "Giá vé linh hoạt" trên hệ thống bán vé điện tử, với mức ưu đãi hấp dẫn, giảm đến 35% cho các chặng ngắn.

Chương trình đang thí điểm cho các đoàn tàu khách Thống nhất SE5, SE6, SE7, SE8, thời gian từ nay đến hết ngày 15-5, sau đó sẽ được triển khai rộng rãi trên các đoàn tàu khác.

Giá vé linh hoạt được áp dụng dựa trên tình hình bán vé thực tế của từng vị trí chỗ trong chuyến tàu. Khi một chỗ ngồi hoặc giường nằm đã được bán cho hành khách có hành trình dài với cự ly trên 70% quãng đường, các chặng ngắn còn lại sẽ được hệ thống AI truy quét, tự động giảm giá sâu và hiển thị số chỗ bằng màu xanh nhạt, đồng thời hiện rõ số tiền được giảm.

Theo Công ty CP Vận tải đường sắt, việc ứng dụng AI vào bán vé với giá linh hoạt giúp khách hàng đi chặng ngắn có thể mua được vé với mức giá thấp hơn đáng kể.

Kết quả bước đầu thí điểm cho thấy đã tăng được khoảng 10% hệ số sử dụng chỗ.

