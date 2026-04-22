Đồng Nai: Rút ngắn thời gian thi công, sửa chữa quốc lộ 51

Sáng 22-4, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan phải rút ngắn tối đa thời gian thi công, sớm hoàn thành dự án, khắc phục tình trạng ùn ứ phương tiện những ngày vừa qua.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá toàn bộ việc tổ chức thi công, rào chắn, phân luồng giao thông trên quốc lộ 51; bảo đảm vừa sửa chữa công trình vừa duy trì khả năng lưu thông tối ưu.

Lực lượng chức năng bố trí thi công theo khung giờ hợp lý (ưu tiên thi công ban đêm, giờ thấp điểm), không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Tăng cường thi công “3 ca, 4 kíp”, bổ sung nhân lực, máy móc, rút ngắn tối đa thời gian thi công, sớm hoàn thành việc sửa chữa đường.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị thi công bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, người điều tiết giao thông theo quy định, thu hẹp phạm vi rào chắn, không thi công dàn trải, thi công dứt điểm từng đoạn.

Nhiều đoạn trên quốc lộ 51 đang được sửa chữa

Ngành chức năng tỉnh cần phối hợp ngành chức năng TPHCM tổ chức phân luồng từ sớm, từ xa để hướng dẫn phương tiện chọn phương án lưu thông khác, hạn chế tập trung vào quốc lộ 51.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Kế hoạch Bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ các tuyến đường quốc lộ năm 2025, 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Sở Xây dựng quản lý.

Theo đó, đối với tuyến quốc lộ 51, trong năm 2026, Đồng Nai sửa chữa hư hỏng mặt nền đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông 4 đoạn tuyến. Đồng thời sửa chữa khe co giãn 4 cầu trên tuyến gồm: Nước Trong, Suối Cả, Quán Tre, Bản 2. Cải tạo hệ thống thoát nước dọc; đóng các điểm mở dải phân cách giữa và dải phân cách biên.

Từ tháng 3-2026, việc thi công, sửa chữa các đoạn tuyến trên quốc lộ 51 qua địa bàn tỉnh đã được triển khai thi công, rào chắn, thu hẹp làn đường dẫn đến tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông liên tục xảy ra trên tuyến quốc lộ này.

