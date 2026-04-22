Tài xế và chủ xe bị phạt hơn 118 triệu đồng vì nhiều lỗi trên cao tốc

Ngày 22-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm nghiêm trọng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

VIDEO: Lực lượng chức năng phát hiện tài xế điều khiển xe ô tô với hàng loạt vi phạm. Nguồn: Cục CSGT

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện ô tô BKS 50E-585.xx chạy với tốc độ 103km/giờ, vượt mức cho phép từ 10-20km/giờ. Phương tiện sau đó bị dừng kiểm tra tại khu vực nút giao quốc lộ 28, thuộc xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Đ.H.A. (sinh năm 1989) không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định. Với các lỗi chạy quá tốc độ, không có giấy phép lái xe và không có giấy đăng ký xe, tài xế bị xử phạt 26,5 triệu đồng, phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Lực lượng chức năng niêm phong chiếc xe ô tô để xử lý theo quy định

Ngoài ra, chủ xe cũng bị lập biên bản do giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển và đưa xe không có giấy đăng ký tham gia giao thông. Mức phạt đối với chủ phương tiện là 92 triệu đồng.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ xe là 118,5 triệu đồng.

TIẾN THẮNG