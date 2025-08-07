Nghệ An: Xót xa trường học vùng biên tan hoang sau lũ

Cơn lũ lịch sử đi qua đã 2 tuần, nhưng nhiều trường lớp tại vùng biên xứ Nghệ còn ngổn ngang, bề bộn khi các công trình của trường bị sập, tốc mái, hư hỏng nặng, chìm sâu trong nước, bùn đất.

Ngày 6-8, theo chân đoàn thiện nguyện, chúng tôi có mặt tại bản biên giới Ta Đo (xã Mường Típ, Nghệ An), nơi chỉ trong một tuần hứng chịu 2 trận lũ quét gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản và công trình giao thông.

Trường Mầm non Mường Típ bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử do phóng viên ghi lại ngày 6-8

Tại Trường Mầm non Mường Típ, do nằm bên sông Nậm Mộ nên khi lũ quét qua, toàn bộ trường học chìm trong bùn đất, trang thiết bị dạy học bị ngập, hư hỏng toàn bộ.

Trường Mầm non Mường Típ bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử. c ác giáo viên đang khắc phục, dọn dẹp vệ sinh

Gần nửa tháng nay, chính quyền cùng lực lượng vũ trang, thầy cô giáo nỗ lực dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ. Đa số các giáo viên có nhà ở địa phương khác phải bám trụ tại trường để lo khắc phục, dọn dẹp vệ sinh, lau chùi bàn ghế, tìm kiếm, nhặt nhạnh, hong khô sách vở… nhằm phục vụ cho việc dạy và học ổn định trở lại.

Trường Mầm non Mường Típ nằm sát sông Nậm Mộ nên bị tàn phá nặng nề sau trận lũ lịch sử

Nghỉ ngơi sau khi cùng các thầy cô dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, cô Phạm Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Típ buồn bã: "Các anh đến tận nơi thì thấy rõ, cơ sở vật chất của trường bị tàn phá nặng nề, riêng điểm trường mầm non bản Xốp Phe với 4 phòng học bị đổ sập hoàn toàn, ước tính thiệt hại hơn 5 tỷ đồng. Năm học mới lại cần kề, chúng tôi không biết xoay xở ra sao. Hiện tại, nhà trường đang phối hợp lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp bùn đất, rác… và rất cần sự chung tay, giúp sức của cả nước để bước vào năm học mới".

Các thầy, cô giáo nỗ lực dọn dẹp vệ sinh trường lớp

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Nghệ An, bão và hoàn lưu bão Wipha đã khiến 52 trường học trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề, chủ yếu ở khu vực miền núi phía Tây. Trong đó, có 18 trường bị ngập toàn bộ điểm chính và một số điểm lẻ, 22 trường có điểm lẻ bị ngập và 12 trường bị sạt lở, đất đá trôi vào trường, tốc mái, đổ tường…

Nhiều phòng học lấm lem bùn đất, đồ đạc hư hỏng nặng

Những ngôi trường không bị bùn rác vùi lấp thì cũng đã ngập chìm trong nước lũ nhiều giờ, khiến bàn ghế, sách vở, trang thiết bị hư hỏng nặng nề; đối mặt với một năm học mới bộn bề khó khăn.

Nhà đa chức năng cũng xơ xác

Ngay sau trận lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở các xã miền Tây xứ Nghệ, Sở GD-ĐT Nghệ An tổ chức phát động ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt do bão số Wipha gây ra. Đợt lũ lịch sử xảy ra khi năm học mới đã cận kề nên gây những khó khăn, bị động cho các trường.

Đoàn thiện nguyện giáo viên của các trường học trên địa bàn xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) thăm, tặng quà và chia sẻ khó khăn với Trường m ầm non Mường Típ, Trường t iểu học Mường Típ

Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An Thái Văn Thành mong mỏi: “Hiện tại, nhiều trường học, điểm trường ở vùng cao bị thiệt hại nặng nề, nước lũ khiến nhiều trường học bị đổ sập, cuốn trôi hết tài sản, đồ dùng sách vở. Những ngày qua, sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị bố trí khẩn cấp sách vở, đồ dùng học tập, thiết bị… đến các trường bị thiệt hại nặng. Để sớm khắc phục thiệt hại, ngành giáo dục Nghệ An đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ của đồng nghiệp và nhân dân cả nước, nhằm giúp đồng bào, giáo viên, học sinh vùng lũ trở lại cuộc sống bình thường”.

