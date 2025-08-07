131 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà ở cho người dân vùng mưa lũ Nghệ An, Điện Biên, Sơn La

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo Ban Vận động cứu trợ Trung ương thực hiện hỗ trợ kinh phí cho nhân dân tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Sơn La khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ hỗ trợ tỉnh Nghệ An số tiền 65 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên số tiền 20 tỷ đồng, tỉnh Sơn La số tiền 46 tỷ đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ là 131 tỷ đồng. Số tiền này sẽ hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị đổ, sập hoàn toàn, nhà phải di dời khẩn cấp, mỗi căn 100 triệu đồng; nhà bị hư hỏng nặng, mỗi căn 30 triệu đồng.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ thông qua Bộ Quốc phòng để tổ chức lực lượng làm mới, sửa chữa nhà cho nhân dân tỉnh Điện Biên và Sơn La; hỗ trợ thông qua Bộ Công an để tổ chức lực lượng làm mới, sửa chữa nhà cho nhân dân tỉnh Nghệ An.

Việc này nhằm thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với tỉnh Điện Biên ngày 3-8.

Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324 thuộc Quân khu 4) giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Nghệ An

Từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường; cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, mưa lớn đã gây lũ lịch sử, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương khu vực miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là các tỉnh: Điện Biên, Sơn La và Nghệ An.

Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đến ngày 5-8, riêng đợt mưa lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất vừa qua làm 20 người chết và mất tích, 20 người bị thương, 1.003 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi, 6.863 căn nhà bị hư hại, 519 hộ phải di dời khẩn cấp, 60 điểm trường, 10 trung tâm y tế bị thiệt hại, hư hỏng, trên 7.400ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, nhiều công trình năng lượng, viễn thông, giao thông, thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng gây chia cắt giao thông, mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 4.800 tỷ đồng.

LÂM NGUYÊN