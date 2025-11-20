Nghệ sĩ dương cầm Dana Ciocarlie lưu diễn tại Việt Nam

Từ ngày 29-11 đến 7-12, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng người Pháp Dana Ciocarlie sẽ thực hiện chuyến lưu diễn đặc biệt tại Việt Nam với chương trình mang tên “Cuộc đối thoại âm nhạc giữa hai dòng sông, hai nền văn hóa và hai cảm quan”.

Nghệ sĩ dương cầm Dana Ciocarlie

Chương trình do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức, giới thiệu dự án âm nhạc mới của nghệ sĩ mang tên “Trôi theo dòng nước – từ sông Loire đến sông Mê Kông”, cùng chuỗi hoạt động biểu diễn, giảng dạy và giao lưu nghệ thuật tại nhiều thành phố lớn.

Theo kế hoạch, Dana Ciocarlie sẽ biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tại Hà Nội (29-11), chia sẻ chuyên sâu tại Học viện Âm nhạc Huế (1-12); độc tấu tại Học viện Âm nhạc Huế (2-12); độc tấu tại Novotel Đà Nẵng (3-12); chia sẻ chuyên sâu tại Nhạc viện TPHCM (5-12); độc tấu tại Nhà Thiếu nhi TPHCM (6-12); độc tấu tại Phố Bên Đồi (Lâm Đồng - ngày 7-12).

Dự án âm nhạc của nghệ sĩ Dana Ciocarlie dựa trên cảm hứng chung là tôn vinh các nữ nhạc sĩ đương đại và tạo dựng một biểu tượng nghệ thuật tựa cây cầu kết nối hai dòng sông huyền thoại: Loire và Mê Kông.

Nghệ sĩ Dana Ciocarlie sẽ giới thiệu dự án mới “Trôi theo dòng nước - từ sông Loire đến sông Mê Kông”

Dana Ciocarlie xây dựng một chương trình độc tấu dệt nên cuộc đối thoại giữa các thời kỳ và cảm hứng âm nhạc: từ các nhà soạn nhạc mà tên tuổi gắn với vùng Touraine, sông Loire như Henri Dutilleux, Francis Poulenc đến hai nhà soạn nhạc đương đại Tôn Thất Tiết (Việt Nam) và Édith Canat de Chizy (Pháp). Các tác phẩm được trình diễn gồm: L’Océan (tạm dịch là Đại dương) và Sailing (tạm dịch là Chèo thuyền) đối thoại xung quanh chủ đề nước; những bản nhạc kinh điển của Pháp như Ravel, Debussy và Fauré; cùng các sáng tác của Élise Bertrand và Philippe Hersant, lần lượt gợi nhắc về sự lưu chuyển của nước và cảm hứng phương Đông qua Les Préludes (Khúc dạo đầu) và Les Éphémères (tạm dịch là Những khoảnh khắc phù du).

Nghệ sĩ Dana Ciocarlie là tên tuổi nổi bật trên nhiều sân khấu danh giá thế giới như Théâtre des Champs-Élysées (Paris), Lincoln Center (New York), Transsiberian Arts Festival, và nhiều festival quốc tế khác. Bà cũng là giảng viên tại các nhạc viện hàng đầu như Conservatoire de Lyon, Alfred Cortot, luôn chú trọng kết nối với thế hệ nghệ sĩ trẻ qua các chuyến lưu diễn và lớp học chuyên sâu.

Dự án lưu diễn lần này là lời tri ân mối quan hệ hữu nghị Pháp – Việt, đồng thời là một thi khúc nghệ thuật về sức mạnh của nước – biểu tượng của sự sống, sáng tạo và kết nối văn hóa.

TIỂU TÂN