Gần 300 nghệ sĩ dự Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu 2025

Chia sẻ với báo chí ngày 20-11, Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu lần thứ 4 sẽ có 300 đại biểu, khách mời, bao gồm các nhạc sĩ, nghệ sĩ quốc tế, các đoàn nghệ thuật trong nước cùng đông đảo nhạc sĩ, ca sĩ Việt Nam.

Gặp gỡ báo chí giới thiệu về Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu 2025

Festival dự kiến diễn ra từ ngày 27-11 đến 1-12-2025, tại Hà Nội và Phú Thọ. Đây là sự kiện âm nhạc quy mô lớn, đánh dấu sự trở lại sau 7 năm gián đoạn của một Festival từng tạo tiếng vang trong các mùa tổ chức 2014, 2016 và 2018.

Festival năm 2025 được kỳ vọng trở thành diễn đàn giao lưu nghệ thuật rộng mở, nơi Việt Nam quảng bá các thành tựu của nền âm nhạc cách mạng và giới thiệu những sáng tác mới của các nhạc sĩ Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ nước ngoài hiểu rõ hơn về đất nước, con người và âm nhạc Việt Nam, từ đó góp phần tăng cường kết nối và nâng cao vị thế âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, sự kiện năm nay có sự tham gia của gần 30 nhạc sĩ, nghệ sĩ quốc tế đến từ Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Đan Mạch, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc… Bên cạnh đó, chương trình còn quy tụ hơn 220 nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật lớn trong nước như Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội…

Một điểm nhấn được kỳ vọng là sự xuất hiện của nhiều tác phẩm viết về Việt Nam do các nhạc sĩ quốc tế sáng tác, cho thấy sức lan tỏa của âm nhạc Việt trong đời sống nghệ thuật thế giới. Festival cũng chào đón Dàn nhạc Thính phòng đương đại của Nga tham gia biểu diễn và giao lưu cùng nghệ sĩ Việt Nam.

Các hoạt động chính của Festival bao gồm lễ khai mạc tối 27-11 tại Phòng hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Trong những ngày tiếp theo, công chúng sẽ được thưởng thức nhiều chương trình hòa nhạc thính phòng quốc tế, hòa nhạc của các nhạc sĩ trẻ Việt Nam và biểu diễn âm nhạc dân tộc tại nhiều địa điểm ở Hà Nội và Phú Thọ.

Ban tổ chức cũng tổ chức ba lớp học chuyên đề dành cho sinh viên âm nhạc, do các chuyên gia quốc tế giảng dạy về kết hợp nhạc cụ Đông - Tây, chỉ huy dàn nhạc và biểu diễn thính phòng, góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng sáng tạo trẻ của âm nhạc Việt Nam.

VĨNH XUÂN