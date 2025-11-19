Ấn phẩm đặc sắc từ người thầy đầu tiên của giới doanh nhân Việt Nam

Tập sách là tuyển tập những câu cách ngôn, châm ngôn cổ xưa mà cụ Lương Văn Can đã dày công sưu tầm, khảo cứu, ghi chép và chú giải nhằm lưu truyền các giá trị đạo đức, lối sống và triết lý kinh doanh cho hậu thế.

Lương Văn Can (1854 – 1927), tự Ôn Như. Ông tham gia sáng lập Đông Kinh nghĩa thục, dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp chấn hưng dân trí, dân khí, cổ vũ tinh thần tự lực tự cường để góp phần dựng xây đất nước. Xuất thân khoa bảng, cụ không chỉ là một nhà giáo mà còn là nhà tư tưởng tiên phong, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng nền tảng văn hóa và tư tưởng cho thế hệ thanh niên trong thời kỳ đất nước đối mặt với những biến động lớn ở những năm đầu thế kỷ XX.

Sau một thế kỷ kể từ lần in đầu tiên, "Kim cổ cách ngôn" của Ôn Như Lương Văn Can vẫn chứa đựng nhiều giá trị cho thế hệ sau

Những công trình biên soạn có giá trị lúc sinh thời của Lương Văn Can có thể kể đến như Thương học phương châm, Kim cổ cách ngôn… Các trước tác của cụ chú trọng vào truyền dạy tư tưởng cơ bản của Nho giáo và ý nghĩa giáo dục luân lý sâu sắc, góp phần bảo tồn cổ học tinh hoa, những bài học về đạo làm người và đạo làm giàu, hữu ích cho giới thương nhân và cho công cuộc chấn hưng kinh tế đất nước lúc bấy giờ.

Trong Kim cổ cách ngôn, Lương Văn Can đã tập hợp những câu răn dạy của thánh hiền về nhân cách thẳng ngay, xây dựng nếp sống cần kiệm, khuyến khích học tập suốt đời, trau dồi tri thức, phẩm hạnh cá nhân cũng như đạo đức nghề nghiệp. Tuy ngôn ngữ của Lương Văn Can dùng trong Kim cổ cách ngôn cách nay trăm năm dẫu có phần xa lạ so với văn phong hiện đại, nhưng uyên ý của những câu cách ngôn vẫn còn vẹn nguyên giá trị.

Có thể dẫn ra những câu răn nổi bật của cụ như: “Hảo danh dự chi giá trị. Thắng ư thúc nhất kim đái”, nghĩa là: Cái giá trị có danh dự, tốt quý hơn thắt một cái đai vàng. Hay “Lập danh dĩ nhất sinh. Nhi thất chi cận khoảnh khắc”, nghĩa là: Lập danh dự tốn công cả một đời, mà mất đi chỉ một phút chốc thôi, thành thì khó mà bại dễ như thế.

Tròn một thế kỷ kể từ lần xuất bản đầu tiên năm 1925, những lời vàng ngọc trong Kim cổ cách ngôn vẫn ngời chất ngọc, là kim chỉ nam đạo đức cho thế hệ mai sau, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại đang không ngừng biến động và đặt ra nhiều thách thức về giá trị sống.

QUỲNH YÊN