Văn Mai Hương cùng Hà Trần, Chi Pu tôn vinh vẻ đẹp đa sắc của phụ nữ

Ngày 17-11, ca sĩ Văn Mai Hương chính thức trình làng MV ca khúc Vườn hồng, tôn vinh vẻ đẹp đa sắc của phụ nữ. Sản phẩm có sự kết hợp lần đầu tiên của Văn Mai Hương cùng Hà Trần, Chi Pu.

Bùng nổ sự kết hợp lần đầu của Văn Mai Hương cùng Hà Trần, Chi Pu

Vườn hồng là sản phẩm âm nhạc tiếp theo nằm trong album phòng thu thứ 5 mang tên Giai nhân. Ca khúc được Hứa Kim Tuyền cùng Dlight chấp bút từ chiêm nghiệm tình yêu của chính Văn Mai Hương.

Màu sắc âm nhạc trong Vườn hồng mang hơi thở hiện đại cùng sự kết nối thú vị khi Hứa Kim Tuyền cùng nhà sản xuất âm nhạc 2pillz sử dụng interpolated (làm mới theo phong cách riêng) ca khúc Ra ngõ tụng kinh của nhạc sĩ Trần Tiến, Hà Trần và nhà sản xuất âm nhạc Trần Thanh Phương.

Hình ảnh ấn tượng của Văn Mai Hương trong dự án âm nhạc mới

Ngoài âm nhạc mới mẻ, Văn Mai Hương còn đầu tư thực hiện MV với sự đồng hành của đạo diễn Nguyễn Hải Nguyên cùng ê-kíp The Tripod Guys. MV là cuộc đối thoại thị giác giữa hai nguồn năng lượng đối lập khi hòa quyện cùng nhau. Sự giao thoa của giai điệu mềm mại với nhịp điệu sắc bén, sự cộng hưởng của những chuyển động uyển chuyển và quyết liệt để cùng tôn vinh vẻ đẹp đa sắc của phụ nữ.

Với hình tượng hoa xuất hiện xuyên suốt như cách ẩn dụ mỗi phụ nữ đều là một đoá hoa với vẻ đẹp và hương sắc độc bản, trong Vườn hồng, Văn Mai Hương và Chi Pu còn khiến cho khán giả thích thú với màn belly dance (múa bụng).

Chi Pu và Văn Mai Hương trong MV

Ngay sau MV Vườn hồng, ngày 25-11 tới đây, Văn Mai Hương sẽ ra mắt album Giai nhân. Trước đó cô đã ra các album: Hãy mỉm cười (2011), Mười tám + (2013), Hương (2021), Minh tinh (2023).

Năm 2025 đánh dấu một năm có nhiều hoạt động nổi bật của Văn Mai Hương ở cả trong nước và quốc tế. Cuối tháng 5-2025, cô tham gia biểu diễn tại chuỗi sự kiện quan trọng của Diễn đàn kinh tế ASEAN - GCC - Trung Quốc. Tháng 9-2025, Văn Mai Hương tham dự runway show tại Tuần lễ thời trang London – London Fashion Week SS26.

