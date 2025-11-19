Nhạc sĩ Đức Trí: “Phạm Anh Khoa chưa bao giờ rơi rớt phong độ”

Có mặt tại buổi công bố "EP Dân tôi ca" của Phạm Anh Khoa, nhạc sĩ Đức Trí không tiếc lời khen: “Về giọng hát, Phạm Anh Khoa chưa bao giờ rơi rớt phong độ. Cách làm nhạc của em và ê kip rất phóng khoáng, không biên giới”.

Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ tại buổi ra mắt EP mới của Phạm Anh Khoa

Ngày 19-11, Phạm Anh Khoa ra mắt EP (đĩa nhạc mở rộng) Dân tôi ca - dự án âm nhạc kết hợp giữa rock và chất liệu dân gian, tái hiện hành trình và tinh thần Việt qua 4 ca khúc mang màu sắc sử thi đương đại.

Phạm Anh Khoa cho hay, ý tưởng thực hiện EP xuất phát từ tình yêu dành cho văn hóa dân tộc. EP được phối khí và sản xuất bởi đội ngũ nhà sản xuất trẻ thuộc BamBoo Artists Agency.

EP gồm 4 ca khúc do anh sáng tác: Dân tôi ca, Tung tung cắc tùng tung, Nhong nhong nhong nhong, Tích tịch tình tang.

Nếu Dân tôi ca là tiếng gọi tự hào thì Tung tung cắc tùng tung là chương khởi nguyên. Lấy cảm hứng từ huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, ca khúc tái hiện âm sắc lễ hội cổ xưa qua nhạc cụ dân gian kết hợp rock và electronica, tạo không gian nguyên sơ mà rực rỡ. Nhong nhong nhong nhong đưa người nghe trở về khí phách chiến đấu của huyền thoại Thánh Gióng.

Tích tịch tình tang lại là bản nhạc nhuốm màu suy tưởng từ truyền thuyết Thạch Sanh. Âm thanh đàn dân gian hòa trong nhịp rock mềm, chậm rãi như nhịp thở của đất trời, gợi hình ảnh người anh hùng gảy đàn dẹp yên bờ cõi, dùng sức mạnh tinh thần và lòng nhân nghĩa làm vũ khí.

Outro (phần kết thúc) Việt Nam ta đó vang lên cuối cùng như một lời khẳng định tinh thần tự hào dân tộc.

Phạm Anh Khoa nói về ý tưởng của EP

Phạm Anh Khoa bày tỏ: “Với EP này, tôi để rock và âm nhạc dân gian đối thoại cùng nhau. Âm nhạc cho tôi cơ hội được bắt đầu lại. Mỗi ca khúc là một lần tự soi mình rõ hơn”.

Hiếm hoi xuất hiện trong một buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ, nhạc sĩ Đức Trí đánh giá cao nỗ lực của Phạm Anh Khoa và ê kip thực hiện EP.

Anh nhận xét: “Về mặt âm nhạc, EP không có giới hạn hay biên giới nào cả trong cách sử dụng các nhạc cụ. Nội dung luôn toát lên được tinh thần tự hào về những người anh hùng dân tộc. Về mặt giọng hát, Anh Khoa chưa bao giờ rơi rớt phong độ, luôn hát rất hay”.

Nói về EP này, ca sĩ Hoàng Bách cho biết anh thích ngay từ lần đầu nghe thử: "Các ca khúc trước đây của Khoa tôi phải nghe một thời gian mới thấm và thích. Riêng EP này lại khác. Giai đoạn này, tôi thấy những dự án của Khoa hướng về nguồn cội rất tích cực".

Hoàng Bách khen EP "Dân tôi ca"

Các nghệ sĩ đồng nghiệp chúc mừng Phạm Anh Khoa với dự án mới

