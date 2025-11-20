"Gốm sứ Nam bộ qua các thời kỳ": Đặc sắc của một vùng đất

Dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Đáng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TPHCM; cùng đại diện Bảo tàng TPHCM...

Gốm Nam bộ là tên gọi chung cho các vùng gốm phát triển ở Đông Nam bộ từ cuối thế kỷ XVIII đến nay, với giai đoạn cực thịnh trải dài giữa thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX.

Doanh nghiệp hiến tặng bộ sưu tập chén, dĩa gốm Lái Thiêu cho Bảo tàng Bình Dương

Ông Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, cho biết gốm Nam bộ nổi lên với phong cách riêng biệt ở lối khắc chìm kết hợp chạm lộng của gốm Biên Hòa, màu oxit vẽ trên gốm Lái Thiêu, đắp nổi của gốm Cây Mai và dần lan rộng khắp Nam kỳ lục tỉnh.

Trưng bày chuyên đề "Gốm sứ Nam bộ qua các thời kỳ" nhằm tôn vinh giá trị, vai trò của gốm sứ trong đời sống vật chất và tinh thần của người Việt Nam nói chung, người dân Nam bộ nói riêng.

Qua đó, giúp công chúng hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành, quá trình phát triển của gốm sứ Nam bộ qua các thời kỳ. Đồng thời góp phần quảng bá di sản văn hóa, lịch sử truyền thống đặc sắc của vùng đất Nam bộ.

Tại chương trình, CLB Gốm sứ, chậu xưa Lái Thiêu và Công ty Nắng Ceramic đã hiến tặng Bảo tàng Bình Dương một số hiện vật, bổ sung vào bộ sưu tập gốm sứ mà bảo tàng đang lưu giữ.

Cụ thể, CLB Gốm sứ, chậu xưa Lái Thiêu hiến tặng bộ sưu tập chum chóe Lái Thiêu gồm 18 hiện vật có niên đại gần 100 năm. Công ty Nắng Ceramic hiến tặng 3 bộ sưu tập: Hoa Sông Bé, Lư Hương và bộ sưu tập chén, dĩa Lái Thiêu sản xuất những năm 1975-1986.

Đại diện Sở VH-TT TPHCM, Bảo tàng TPHCM đã trao giấy chứng nhận của Bảo tàng Bình Dương cho các đơn vị, nhằm ghi nhận những đóng góp cho đợt trưng bày chuyên đề lần này.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu về gốm sứ Nam bộ

