TPHCM đẩy mạnh ứng dụng số trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa

Chiều 20-11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, thành phố sẽ tổ chức Hội nghị “Di sản văn hóa toàn thành” vào ngày 24-11 nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Hội nghị có quy mô lớn, tập trung đánh giá toàn diện thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với các định hướng văn hóa đô thị, công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Nhật, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, cho biết Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 40 bài tham luận, trong đó nhiều ý kiến mang tính chiến lược, phản ánh thực tiễn sâu sắc, đề xuất sáng kiến khả thi trong lĩnh vực bảo tồn di sản.

Điểm nhấn đáng chú ý là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác bảo tồn – được xác định là giải pháp trọng tâm. Thành phố đang hướng tới xây dựng “Thư viện di sản số”, phát triển bảo tàng số, tạo không gian trưng bày tương tác, đổi mới hình thức tiếp cận di sản cho công chúng.

Bên cạnh đó, hội nghị sẽ đề xuất các giải pháp phát triển du lịch di sản, kinh tế sáng tạo gắn với di sản đô thị, thúc đẩy xã hội hóa, thu hút sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và người dân trong công tác trùng tu, phát huy di sản vật thể và phi vật thể, tạo nguồn lực bền vững cho bảo tồn văn hóa.

