Phát động cuộc thi viết tiểu thuyết trên nền tảng số

Nhằm đưa văn học Việt bước vào kỷ nguyên xuất bản số toàn diện, Công ty sách nói Bookas phát động cuộc thi tiểu thuyết “Văn học số”. Cuộc thi tạo cơ hội để các tác giả trẻ và những người yêu sáng tác có thể lan tỏa tác phẩm đến hàng triệu độc giả thông qua nền tảng công nghệ hiện đại.

Cuộc thi “Văn học số” mở ra một sân chơi văn học mới cho các bạn trẻ yêu văn chương, thúc đẩy tình yêu với sáng tác trong các môi trường hiện đại. Cuộc thi dành cho tất cả tác giả, nhà văn và các cây bút trẻ mong muốn kể câu chuyện của mình bằng phương thức xuất bản mới. Tác phẩm dự thi không chỉ hiện diện dưới dạng bản thảo mà còn có cơ hội chuyển đổi thành sản phẩm số, giúp câu chuyện Việt vươn xa hơn trong thời đại mới.

Ban Giám khảo là những nhà văn uy tín hiện nay, gồm: nhà văn Võ Thị Xuân Hà (Trưởng Ban Giám khảo), nhà văn Nguyễn Đình Tú (Phó Ban Giám khảo) và nhà văn Tống Phước Bảo (thành viên).

Bạn đọc trải nghiệm nghe sách nói trên ứng dụng Bookas

Tác phẩm được chấm theo 4 tiêu chí: Sáng tạo; Nghệ thuật; Giá trị tư tưởng và Khả năng lan tỏa trên nền tảng số. Cuộc thi gồm 3 nhóm giải: Sáng tạo - Hội nhập - Yêu thích với tổng giá trị và quà tặng lên đến 500 triệu đồng. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được xuất bản miễn phí dưới dạng sách nói, đồng thời được quảng bá rộng rãi trên hệ sinh thái Bookas.

Các tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi qua địa chỉ https://tieuthuyet.bookas.vn, hoặc qua email: banthao.bookas@gmail.com. Đối với các tác giả có sách đã in hoặc bản thảo dưới dạng file mềm nhưng chưa thành thạo sử dụng ứng dụng Bookas, có thể gửi tác phẩm về Ban tổ chức theo địa chỉ: số 124, đường số 2, Khu dân cư Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TPHCM.

QUỲNH YÊN