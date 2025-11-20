MC Quốc Bình kể cơ duyên lấn sân nghề giáo

Từng là gương mặt đắt khách trên truyền hình trong vai trò MC, một cơ duyên bất ngờ đã đưa Quốc Bình đến với công tác giảng dạy - nghề mà theo anh chia sẻ là may mắn và tình cờ.

MC Quốc Bình bắt đầu nghiệp cầm mic từ cách đây hơn 20 năm, với các chương trình trên sóng Đài truyền hình TPHCM (HTV): Nhịp sống sôi động, Siêu thị may mắn, Giai điệu bạn bè, Album vàng, Siêu mẫu Việt Nam…

Quyết định rẽ hướng sang nghề giáo mang đến cho MC Quốc Bình sự hứng khởi và niềm vui. Ảnh: NVCC

Cột mốc đưa Quốc Bình đến với nghề giáo là vào năm 2019, khi anh được MC Xuân Hiếu - lúc đó đang giảng dạy tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic mời tham gia một buổi workshop về kỹ năng thuyết trình cho sinh viên.

Được lời gợi ý từ thầy chủ nhiệm bộ môn Kinh tế, cuối năm đó anh nhận được lời mời cộng tác với trường. Sau 5 năm đứng trên bục giảng, hiện anh đang là trưởng ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện, Cao đẳng FPT Polytechnic.

Khi được hỏi, việc chuyển sang nghề giáo có phải là quyết định “thức thời” bởi sự cạnh tranh khốc liệt ở lĩnh vực truyền hình, anh nói không hẳn. Anh tin “nghề chọn người” để mình quay lại với nghề giáo và quyết định sắp xếp công việc hoàn thành chương trình thạc sĩ vào tháng 8-2024.

Điều khiến anh tâm đắc nhất khi đi dạy là được nhận năng lượng của các bạn trẻ, từ đó kích thích sáng tạo và ý thức làm mới bản thân. Mỗi kì học, anh chỉ nhận dạy 2 lớp, hướng dẫn từ 1-3 dự án tốt nghiệp và theo sát mọi công đoạn.

Những giờ lên lớp anh được tiếp thêm năng lượng, sáng tạo từ các bạn trẻ. Ảnh: NVCC

Trong 5 năm đi dạy, Quốc Bình có nhiều kỷ nghiệm, đặc biệt quãng thời gian thầy trò làm việc với nhau tới tận khuya để bàn bạc ý tưởng, hay chỉnh sửa cho những kế hoạch làm sự kiện. Có lần, học trò làm sự kiện ở Buôn Mê Thuột, Bình phải bắt xe trong đêm lên ủng hộ, đêm hôm sau lại trở ngược về thành phố.

“Với tôi, khi đi dạy phải có trách nhiệm cung cấp cho các em những kiến thức chính xác. Giáo dục là một lĩnh vực vô cùng quan trọng. Người làm giáo dục mà làm sai cũng như làm nhà xây một cái móng yếu thì sản phẩm cuối cùng không thể đẹp và bền được, thậm chí không thể sử dụng”.

Ngoài kiến thức, điều anh muốn trao truyền nhất cho các thế hệ sinh viên là ý thức, trách nhiệm với bản thân và những điều mình làm; sự chủ động trong tư duy để trưởng thành.

MC Quốc Bình đồng hành cùng sinh viên trong nhiều chương trình, dự án tốt nghiệp ý nghĩa. Ảnh: NVCC

Với MC Quốc Bình, nghệ sĩ đi dạy học các môn liên quan đến nghề nghiệp của mình là một lợi thế. Tuy nhiên theo anh, ngoài trình độ chuyên môn, cần phải có năng khiếu sư phạm, tức là sự truyền đạt dễ hiểu, cách thị phạm sinh động, chính xác đồng thời biết nắm bắt tâm lý người học. Bởi không phải cứ nghệ sĩ nào giỏi sẽ thị phạm và hướng dẫn giỏi.

HẢI DUY