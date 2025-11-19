Giới thiệu 19 bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Du khách nước ngoài tham quan tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Sự kiện diễn ra từ ngày 19-11 đến 25-12 tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa - lịch sử và khẳng định vai trò của Đà Nẵng trong hành trình gìn giữ, phát huy di sản của quốc gia. Đồng thời, giới thiệu diện mạo mới của bảo tàng sau quá trình nâng cấp, cải tạo.

Đây là lần đầu tiên, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng giới thiệu đến công chúng thông tin và hình ảnh đầy đủ về 19 bảo vật quốc gia tại TP Đà Nẵng sau hợp nhất.

Du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng trực tiếp 14 hiện vật gốc gồm: Trống đồng Đông Sơn, Thạp đồng Đông Sơn, Đài thờ Trà Kiệu, Phù điêu Apsara Trà Kiệu, Đài thờ Mỹ Sơn E1, Phù điêu Đản sinh Brahma Mỹ Sơn E1, Tượng Ganesha, Tượng Shiva Mỹ Sơn C1, Tượng Bồ tát Tara, Đài thờ Đồng Dương, Phù điêu Shiva múa Phong Lệ, Phù điêu Uma Chánh Lộ, Tượng Gajasimha, Tượng Rồng Tháp Mẫm. 2 hiện vật phiên bản là Đầu tượng thần Siva và Ekamukhalinga/Linga có một đầu thần.

3 bảo vật còn lại gồm: Đài thờ Mỹ Sơn A10; Bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi và Hạt mã não hình thú Lai Nghi được giới thiệu qua các tư liệu, hình ảnh do gắn với di tích và yêu cầu của công tác bảo quản.

Theo bà Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, ý nghĩa và giá trị của 19 bảo vật quốc gia thể hiện bức tranh TP Đà Nẵng sau hợp nhất với không gian địa lý mở rộng, là vùng đất sản sinh, hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa như Sa Huỳnh, Đông Sơn cùng các cổ vương quốc như Champa, Đại Việt.

2 bảo vật văn hóa Đông Sơn, thuộc sưu tập Hoàng Long, gồm Trống đồng và Thạp đồng Đông Sơn là minh chứng sinh động cho kỹ thuật đúc đồng và trình độ văn minh của người Việt cổ thế kỷ III đến thế kỷ I trước công nguyên.

2 bảo vật từ nền văn hóa Sa Huỳnh, gồm Bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi và Hạt mã não hình thú Lai Nghi là dấu ấn cho những thành tựu văn hóa, kinh tế, xã hội của cư dân cổ miền Trung giai đoạn thế kỷ III trước công nguyên đến giữa thế kỷ I.

Đặc biệt, 15 bảo vật văn hóa Champa là những tuyệt tác sống động, thể hiện sự nối tiếp trong tiến trình phát triển, hội nhập và tiếp biến văn hóa của vùng đất miền Trung từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIII với ảnh hưởng sâu sắc của Ấn Độ giáo và Phật giáo.

Dịp này, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cũng tổ chức chuỗi trải nghiệm văn hóa như: chuốt gốm theo kỹ thuật Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, in tranh khắc gỗ trên giấy dó từ họa tiết Chăm. Những hoạt động này giúp khách tham quan trực tiếp trải nghiệm quy trình nghề truyền thống và sở hữu các sản phẩm độc đáo làm kỷ niệm.

>>>Hình ảnh bảo vật quốc gia được trưng bày:

Tượng Bồ tát Tara/Laksmindra - Lokesvara

Trống đồng Đông Sơn

Thạp đồng Đông Sơn

Đài thờ Mỹ Sơn E1 và Tượng Ganesha

Tượng Rồng Tháp Mẫm

Tượng Shiva Mỹ Sơn C1 ﻿

Phù điêu Đản sinh Brahma Mỹ Sơn E1

Đài thờ Đồng Dương

Đài thờ Trà Kiệu

Phù điêu Uma Chánh Lộ



Phù điêu Shiva múa Phong Lệ

Tượng Gajasimha

Phù điêu Apsara Trà Kiệu

Phiên bản Đầu tượng thần Siva

Phiên bản Ekamukhalinga/Linga có một đầu thần

3 bảo vật còn lại được giới thiệu qua các tư liệu và bộ hình ảnh được triển lãm, do gắn với di tích và yêu cầu của công tác bảo quản

PHẠM NGA