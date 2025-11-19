Khai thác hiệu quả giá trị truyền thống lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam

Sáng 19-11, Báo Người Lao Động tổ chức tọa đàm “Khai thác hiệu quả các yếu tố và giá trị truyền thống lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam”.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm “Khai thác hiệu quả các yếu tố và giá trị truyền thống lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam”. Ảnh: THÚY BÌNH

Đến tham dự buổi tọa đàm có các ông: Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền, Bộ VH-TT-DL; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Tuyên truyền và Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM…

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân phát biểu tại buổi Tọa đàm “Khai thác hiệu quả các yếu tố và giá trị truyền thống lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam”. Ảnh: THÚY BÌNH

Tọa đàm nằm trong khuôn khổ chương trình “Giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam” do Báo Người Lao Động khởi xướng và tổ chức từ năm 2024.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi trao đổi và chia sẻ nhiều thông tin về quá trình thực hiện và phát triển công nghiệp văn hóa tại TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

Buổi tọa đàm đã nhận được hơn 20 ý kiến phát biểu, trong đó nhấn mạnh việc tập trung phát triển trọng tâm, trọng điểm 6 ngành công nghiệp văn hóa gồm: Điện ảnh, Nghệ thuật biểu diễn, Phần mềm và các trò chơi giải trí, Quảng cáo, Thủ công mỹ nghệ, Du lịch văn hóa.

Nội dung trao đổi và chia sẻ thông tin trong buổi tọa đàm đã xác định giá trị tinh hoa văn hóa lịch sử truyền thống dân tộc chính là cốt lõi, là nền tảng để phát triển công nghiệp văn hóa, từ đó cần có thêm nhiều hoạt động thúc đẩy quảng bá nét đẹp của văn hóa Việt Nam ra thế giới.

PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM, chia sẻ các vấn đề về thực hiện công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực âm nhạc thời gian qua. Ảnh: THÚY BÌNH

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho các tổ chức, cá nhân, nghệ sĩ tham gia sáng tạo, thu hút nguồn lực đầu tư cho văn hóa.

Thượng tá - NSƯT - đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ việc thực hiện bộ phim "Mưa đỏ. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa giai đoạn mới, cần đề cao xuất khẩu văn hóa Việt Nam ra quốc tế. Bên cạnh đó, khi đã có sản phẩm văn hóa tốt thì cần có thêm sự liên kết để tạo giá trị to lớn hơn.

Diễn viên Đình Khang (vai Tú trong phim "Mưa đỏ") chia sẻ niềm hạnh phúc và cho biết vai diễn giúp anh và nhiều bạn trẻ thêm yêu quê hương, Tổ quốc. Ảnh: THÚY BÌNH

Tại buổi tọa đàm, các diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc trẻ cũng đặt nhiều tâm tư trong hoạt động chuyên môn, với mong mỏi được hỗ trợ, tư vấn, giúp sức để thực hiện các tác phẩm văn hóa nghệ thuật mà không phải mất quá nhiều thời gian trong tìm kiếm thông tin văn hóa, lịch sử.

Ê kíp bộ phim "Mưa đỏ" tại buổi Tọa đàm “Khai thác hiệu quả các yếu tố và giá trị truyền thống lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam”. Ảnh: THÚY BÌNH

Riêng các nhà sản xuất phim mong muốn có một phim trường quy mô, hiện đại tại TPHCM, để đáp ứng nhu cầu sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh, xứng tầm với vai trò “Thành phố sáng tạo của UNESCO về điện ảnh” do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận.

