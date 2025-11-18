Văn hóa - Giải trí

Cua Cà Mau kết hợp đặc sản các địa phương tạo nên nhiều món ăn mới lạ, hấp dẫn

SGGPO

Trong khuôn khổ Ngày hội cua Cà Mau lần II năm 2025, từ ngày 17 đến 21-11, tại khu vực quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau), diễn ra Chương trình quảng diễn các món ngon từ cua Cà Mau kết hợp với 34 đặc sản của các địa phương trong cả nước.

4ff41cd0fd0f7151281e.jpg
Các đầu bếp chế biến các món ăn từ cua Cà Mau kết hợp với đặc sản của các địa phương

Dưới sự tài hoa của các nghệ nhân và đầu bếp, cua Cà Mau sẽ được kết hợp tinh tế giữa những sản vật đặc trưng của 34 tỉnh, thành; tạo nên những món ăn mới lạ, hấp dẫn, vừa đậm đà bản sắc, vừa tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt.

d57cc7a3367cba22e36d.jpg
Khu vực quảng diễn các món ngon từ cua Cà Mau

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau cho biết, Chương trình quảng diễn các món ngon từ cua Cà Mau kết hợp với 34 đặc sản của các địa phương trong cả nước không chỉ góp phần làm phong phú thêm Ngày hội cua Cà Mau, mà còn là cơ hội để tỉnh Cà Mau thể hiện tinh thần giao thoa văn hóa với các tỉnh, thành phố thông qua hoạt động ẩm thực. Đồng thời, góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa ẩm thực, đặc biệt là cua Cà Mau đến với du khách trong và ngoài nước.

>>> Dưới đây là một số món ăn từ cua Cà Mau kết hợp với đặc sản của các địa phương trong cả nước:

b8decac3031c8f42d60d.jpg
Xôi chiên phồng hạt điều nhân cua Cà Mau
2043479114560256266.jpg
Món mì Quảng nổi tiếng kết hợp với cua Cà Mau
f1a8282b0cf480aad9e5.jpg
Món bún sâm cua Cà Mau
c0a186275df8d1a688e9.jpg
Món lẩu cua Cà Mau nấu cùng sâm Ngọc Linh
2775872038790235435.jpg
908195551958399766.jpg
3989841041655113027.jpg
2344570846646000810.jpg
936990777192330830.jpg
Đặc sản cua Cà Mau
2760903179116117400.jpg
Phục vụ các món ăn trong không gian ẩm thực cua Cà Mau
Tin liên quan
TẤN THÁI

Từ khóa

Cua Cà Mau kết hợp với 34 đặc sản Ngày hội cua Cà Mau Chương trình quảng diễn các món ngon từ cua Cà Mau

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn