Cua Cà Mau kết hợp đặc sản các địa phương tạo nên nhiều món ăn mới lạ, hấp dẫn

Trong khuôn khổ Ngày hội cua Cà Mau lần II năm 2025, từ ngày 17 đến 21-11, tại khu vực quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau), diễn ra Chương trình quảng diễn các món ngon từ cua Cà Mau kết hợp với 34 đặc sản của các địa phương trong cả nước.

Các đầu bếp chế biến các món ăn từ cua Cà Mau kết hợp với đặc sản của các địa phương

Dưới sự tài hoa của các nghệ nhân và đầu bếp, cua Cà Mau sẽ được kết hợp tinh tế giữa những sản vật đặc trưng của 34 tỉnh, thành; tạo nên những món ăn mới lạ, hấp dẫn, vừa đậm đà bản sắc, vừa tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt.

Khu vực quảng diễn các món ngon từ cua Cà Mau

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau cho biết, Chương trình quảng diễn các món ngon từ cua Cà Mau kết hợp với 34 đặc sản của các địa phương trong cả nước không chỉ góp phần làm phong phú thêm Ngày hội cua Cà Mau, mà còn là cơ hội để tỉnh Cà Mau thể hiện tinh thần giao thoa văn hóa với các tỉnh, thành phố thông qua hoạt động ẩm thực. Đồng thời, góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa ẩm thực, đặc biệt là cua Cà Mau đến với du khách trong và ngoài nước.

>>> Dưới đây là một số món ăn từ cua Cà Mau kết hợp với đặc sản của các địa phương trong cả nước:

Xôi chiên phồng hạt điều nhân cua Cà Mau

Món mì Quảng nổi tiếng kết hợp với cua Cà Mau

Món bún sâm cua Cà Mau

Món lẩu cua Cà Mau nấu cùng sâm Ngọc Linh

Đặc sản cua Cà Mau

Phục vụ các món ăn trong không gian ẩm thực cua Cà Mau

TẤN THÁI