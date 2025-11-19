Phim về lừa đảo qua điện thoại hút dàn nghệ sĩ Việt

Sự kiện công chiếu ra mắt bộ phim " Bẫy tiền" – tác phẩm điện ảnh Việt đầu tiên khai thác chủ đề lừa đảo qua điện thoại nhận được sự chú ý của đông đảo các nghệ sĩ Việt.

Thảm đỏ sự kiện được tổ chức tối 18-11 tại TPHCM có sự tham gia của đầy đủ các thành viên trong ê-kíp đoàn phim, gồm đạo diễn Oscar Dương, nhà sản xuất Hằng Trịnh cùng các diễn viên: Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, Kiều Oanh, Lê Hải, Thừa Tuấn Anh, Mai Cát Vi, Võ Huy...

Ê-kíp đoàn phim "Bẫy tiền" trên thảm đỏ sự kiện. Ảnh: ĐPCC

Với chủ đề mang tính thời sự, tác phẩm tâm lý, giật gân xoay quanh vấn nạn lừa đảo qua điện thoại cũng trở thành tâm điểm khi quy tụ loạt nghệ sĩ đình đám đến chúc mừng.

Tại sự kiện ra mắt, đạo diễn Oscar Dương và dàn diễn viên bày tỏ sự háo hức và không kém phần xúc động, xen lẫn hạnh phúc. Đồng thời, anh hy vọng khán giả sẽ đón nhận và yêu thương “đứa con” mà anh vô cùng tâm huyết.

Nhà sản xuất Hằng Trịnh và đạo diễn Oscar Dương (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: ĐPCC

Dàn diễn viên cũng không tiếc lời khen ngợi sự chuyên nghiệp, tận tâm và tầm nhìn sáng tạo của đạo diễn trong suốt quá trình thực hiện Bẫy tiền.

Nam chính Liên Bỉnh Phát chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi trở lại màn ảnh rộng sau gần 6 năm vắng bóng, đảm nhận một vai diễn tâm lý đầy thử thách. Anh hứa hẹn bộ phim sẽ khiến khán giả nín thở trong từng phút giây.

Cặp đôi chính Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng. Ảnh: ĐPCC

Sau suất chiếu ra mắt đầu tiên, bộ phim cũng nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực, đặc biệt là chủ đề phim mới lạ, nhịp phim kịch tính với hàng loạt tình tiết căng não.

Diễn xuất của dàn diễn viên, từ cặp đôi chính Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng cũng như sự trở lại của diễn viên Kiều Oanh cũng là điểm nhấn.

Đặc biệt, trong phim còn có sự xuất hiện đầy bất ngờ của Jang Hye-jin - diễn viên nổi tiếng qua phim thắng giải Oscar - Ký sinh trùng, mở ra nhiều bí ẩn và khiến khán giả đặt nghi vấn liệu Bẫy tiền có thể trở thành franchise mới đầy tiềm năng của điện ảnh Việt.

Sau buổi công chiếu ra mắt, phim chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 21-11.

HẢI DUY