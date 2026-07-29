Xã hội

Khánh Hòa: Xe khách chở hơn 40 người bốc cháy trên đường

SGGPO

Ô tô khách chở hơn 40 người bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường ven biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Xe khách chở hơn 40 người bị cháy trên đường ven biển Nha Trang
Xe khách chở hơn 40 người bị cháy trên đường ven biển Nha Trang

Trưa 29-7, một ô tô khách chở hơn 40 người bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn ven biển thuộc phường Bắc Nha Trang, khiến nhiều người hoảng loạn.

VIDEO: Xe khách chở 40 người bốc cháy tại Khánh Hòa

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe mang biển kiểm soát TP Đồng Nai đang chạy hướng từ Nhà hát Đó về cầu Trần Phú thì tài xế phát hiện lửa bốc lên. Ngay lập tức, tài xế cho xe dừng khẩn cấp và hướng dẫn toàn bộ hành khách nhanh chóng rời khỏi xe an toàn.

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Chiếc xe khách bị cháy toàn thân

Ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ xe, tạo cột khói đen cao hàng chục mét. Người dân và chủ các phương tiện lưu thông cùng đường tìm cách hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Lực lượng chức năng phường Bắc Nha Trang đã có mặt để phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn khu vực.

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Xe khách bị hư hỏng nặng

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa) điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

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Nhiều tài sản của hành khách bị cháy

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc ô tô khách bị thiêu rụi. Nhiều hành lý của hành khách được đưa ra ngoài, trong đó một số tài sản bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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TIẾN THẮNG

Từ khóa

Khánh Hòa Cháy xe khách Hoảng loạn Hư hỏng Nha Trang Thiêu rụi

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