Nghị quyết 80 và yêu cầu nâng tầm bản sắc văn hóa TPHCM - Bài 1: Đô thị của những dòng chảy văn hóa

LTS: Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam một lần nữa khẳng định vai trò nền tảng của văn hóa trong tiến trình phát triển đất nước. Đối với TPHCM, phát triển kinh tế và hạ tầng là cần thiết nhưng chưa đủ, điều đó đặt ra yêu cầu nâng tầm bản sắc văn hóa đô thị như một trụ cột quan trọng trên hành trình hướng tới vị thế đô thị trung tâm của khu vực. Thành phố cần được nâng đỡ bởi chiều sâu văn hóa để tạo nên bản sắc riêng và sức hấp dẫn lâu dài.

Trong quá trình phát triển, mỗi đô thị lớn không chỉ được nhận diện bằng quy mô kinh tế hay hạ tầng, mà còn bởi đời sống văn hóa và cách thành phố ấy không ngừng vận động cùng thời đại. TPHCM là một trường hợp tiêu biểu: không chỉ là trung tâm kinh tế hàng đầu, mà còn là nơi nhiều dòng chảy văn hóa gặp gỡ, đan xen và liên tục tạo ra những giá trị mới trong đời sống đô thị.

Từ nền tảng Sài Gòn - Gia Định trong lịch sử đến không gian đô thị mở rộng ngày nay, thành phố luôn là nơi hội tụ của nhiều cộng đồng cư dân, nhiều vùng văn hóa và nhiều ảnh hưởng quốc tế. Chính sự giao thoa ấy đã góp phần hình thành nên một đô thị mang tinh thần rất riêng của phương Nam: cởi mở, nghĩa tình và luôn vận động cùng nhịp phát triển của thời đại.

Trong bối cảnh kinh tế số và các ngành sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ, đời sống văn hóa của đô thị cũng mở rộng sang những không gian mới, đặc biệt là không gian số và cộng đồng sáng tạo. Những yếu tố này không chỉ làm phong phú thêm diện mạo văn hóa của TPHCM mà còn tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo những năm tới.

Những giá trị văn hóa đặc trưng

Trong quá trình phát triển của các đô thị lớn, văn hóa đô thị thường được hình thành từ chính nhịp sống kinh tế - xã hội. Khác với văn hóa nông thôn gắn với cộng đồng làng xã tương đối ổn định, văn hóa đô thị luôn mang tính mở, năng động và có khả năng tiếp nhận những yếu tố mới. Chính môi trường giao lưu kinh tế, thương mại và sự gặp gỡ của nhiều cộng đồng cư dân đã tạo nên những giá trị văn hóa đặc trưng của đời sống đô thị.

Hoạt cảnh Mạch nguồn âm nhạc trong chương trình khai mạc chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền

Trên nền tảng đó, văn hóa đô thị TPHCM không phải là kết quả của một dòng chảy đơn nhất, mà được hình thành qua nhiều lớp tích tụ lịch sử - xã hội. Từ quá trình khai mở vùng đất và hội tụ cư dân từ nhiều vùng miền, đến sự phát triển của hoạt động thương mại, giao lưu, rồi quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và gần đây là hội nhập cùng chuyển đổi số, mỗi giai đoạn đều để lại những dấu ấn rõ nét trong đời sống văn hóa đô thị. Chính sự chồng lớp và tương tác của các quá trình đó đã tạo nên một không gian văn hóa vừa đa dạng, vừa luôn vận động của TPHCM hiện nay.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, TPHCM luôn là trung tâm giao lưu của nhiều dòng chảy văn hóa khác nhau. Từ một đô thị thương mại lớn của Nam bộ, Sài Gòn trước đây đã sớm trở thành nơi hội tụ của nhiều cộng đồng cư dân từ các vùng miền khác nhau, đồng thời tiếp nhận mạnh mẽ các ảnh hưởng văn hóa quốc tế. Chính môi trường giao lưu đó đã góp phần hình thành nên một hệ giá trị văn hóa đô thị với những đặc điểm nổi bật như tính năng động, tinh thần cởi mở, khả năng thích ứng nhanh với cái mới và phong cách sống mang tính thực tiễn.

Trong bối cảnh hiện nay, khi không gian phát triển của thành phố được mở rộng trên cơ sở liên kết và hợp nhất các địa phương, diện mạo văn hóa đô thị của TPHCM càng trở nên phong phú hơn. Bên cạnh truyền thống văn hóa đô thị Sài Gòn, không gian văn hóa của thành phố còn được bổ sung bởi những sắc thái gắn với quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ của các khu vực công nghiệp cũng như yếu tố văn hóa biển và du lịch của các địa bàn ven biển. Chính sự kết hợp đó đã tạo nên một cấu trúc văn hóa đô thị đa dạng nhưng thống nhất, phản ánh đặc trưng của một đô thị lớn đang vận động trong không gian phát triển mở và liên kết.

Giao thoa văn hóa - nguồn sức sống của đô thị TPHCM

Diện mạo văn hóa của một đô thị không chỉ được thể hiện qua các giá trị tinh thần hay lối sống của cư dân, mà còn được nhận diện rõ nét qua không gian văn hóa và những địa điểm mang tính biểu tượng.

Đối với TPHCM, khi không gian đô thị ngày càng mở rộng, các điểm nhấn văn hóa của thành phố trở nên đa dạng hơn. Bên cạnh những công trình kiến trúc lịch sử, các tuyến phố trung tâm và không gian sinh hoạt văn hóa quen thuộc của Sài Gòn, nhiều khu vực trong không gian đô thị mới cũng đang góp phần định hình diện mạo văn hóa của thành phố. Các đô thị công nghiệp và khu đô thị mới hình thành trong quá trình phát triển đã tạo ra những không gian sinh hoạt văn hóa mới, gắn với đời sống của cộng đồng cư dân hiện đại. Ở hướng biển, các địa bàn ven biển và hải đảo lại mang sắc thái văn hóa riêng, gắn với lịch sử, với biển và các hoạt động du lịch.

Những không gian như Côn Đảo không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là không gian văn hóa - lịch sử đặc biệt, nơi lưu giữ ký ức lịch sử và đời sống tâm linh của nhiều thế hệ. Sự hiện diện của nhiều lớp không gian văn hóa - từ trung tâm đô thị, các khu công nghiệp đến vùng ven biển - đã góp phần tạo nên một cấu trúc văn hóa đa tầng cho TPHCM. Chính sự phong phú đó làm cho diện mạo văn hóa của thành phố ngày càng rộng mở và đa dạng.

Trong giai đoạn hiện nay, khi không gian phát triển của thành phố được mở rộng, sự giao thoa văn hóa này càng trở nên rõ nét. Bên cạnh truyền thống đô thị Sài Gòn, TPHCM còn hội tụ những sắc thái văn hóa gắn với công nghiệp, đô thị hóa nhanh, cũng như văn hóa biển và du lịch của các địa bàn ven biển.

Đáng chú ý, đời sống văn hóa của thành phố còn mang đậm sắc thái tâm linh. Trong không gian đô thị có thể dễ dàng bắt gặp sự hiện diện của nhiều hình thức tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau. Sự tồn tại song song đó không tạo ra sự tách biệt, mà ngược lại góp phần hình thành một đời sống tinh thần đa dạng nhưng dung hòa, phản ánh rõ nét tính cởi mở của đô thị. Chính sự giao thoa giữa các dòng chảy văn hóa khác nhau đã tạo nên sức sống bền bỉ và khả năng đổi mới liên tục của TPHCM.

Văn hóa số và không gian sáng tạo mới

Cùng với sự phát triển của công nghệ và kinh tế số, đời sống văn hóa của các đô thị hiện đại đang mở rộng sang những không gian mới, đặc biệt là không gian số. Nếu trước đây các hoạt động văn hóa chủ yếu diễn ra trong các thiết chế truyền thống, thì ngày nay, nhiều hoạt động sáng tạo và thưởng thức văn hóa được thực hiện thông qua các nền tảng số.

TPHCM là một trong những địa bàn thể hiện rõ xu hướng này. Với vai trò là trung tâm truyền thông và công nghệ lớn của cả nước, thành phố đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các hình thức sáng tạo nội dung số, từ âm nhạc, điện ảnh, thiết kế đến truyền thông đa phương tiện.

Không gian số cũng góp phần hình thành những cộng đồng sáng tạo mới. Các nghệ sĩ, nhà thiết kế và người làm nội dung có thể kết nối linh hoạt, tạo nên mạng lưới sáng tạo năng động, giúp các ý tưởng văn hóa lan tỏa nhanh hơn và tiếp cận rộng hơn với công chúng. Chính nền tảng văn hóa đô thị phong phú đó đã tạo điều kiện để nhiều hoạt động sáng tạo hình thành và phát triển, đồng thời mở ra một không gian phát triển mới cho các ngành công nghiệp văn hóa của thành phố.

TPHCM không phải là đô thị có một dòng chảy văn hóa duy nhất, mà là nơi nhiều dòng chảy cùng tồn tại, gặp gỡ và không ngừng tạo ra những giá trị mới. Chính sự vận động liên tục đó đã tạo nên diện mạo văn hóa riêng của thành phố - một đô thị mở, luôn chuyển động và luôn sáng tạo trong dòng chảy của thời đại.

TS NGUYỄN THÀNH PHONG - Viện Nghiên cứu kinh tế - xã hội Trường Đại học Sài Gòn