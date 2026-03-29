Sức sống cơ sở

Diễu hành quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Dinh Cô

SGGPO

Lễ hội Dinh Cô tại xã Long Hải (TPHCM) diễn ra từ ngày 10 đến 12-2 âm lịch hàng năm, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, chiêm bái.

Sáng 29-3 (nhằm ngày 11-2 âm lịch), trong không khí rộn ràng của mùa lễ hội năm 2026, ban tổ chức đã tổ chức hoạt động diễu hành tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Dinh Cô, nhằm lan tỏa nét đẹp văn hóa đặc sắc của địa phương đến đông đảo người dân và du khách.

Đoàn diễu hành gồm khoảng 20 phương tiện, với xe của lực lượng công an dẫn đầu, tiếp theo là xe rước kiệu và Long vị của Cô, các xe lân - sư - rồng, xe chở học trò lễ cùng trống, chiêng và phương tiện của các ấp.

Đoàn xuất phát từ Khu di tích Dinh Cô, di chuyển qua khu vực Mộ Cô và nhiều tuyến đường chính trên địa bàn xã Long Hải.

Trong suốt hành trình, tiếng trống hội rộn ràng hòa cùng hệ thống loa phát thanh liên tục giới thiệu về lịch sử di tích, ý nghĩa của lễ hội, tạo nên không gian văn hóa đậm đà bản sắc vùng biển, thu hút đông đảo người dân theo dõi và cổ vũ.

Thông qua hoạt động diễu hành, Ban tổ chức Lễ hội Dinh Cô năm 2026 gửi gắm thông điệp về một lễ hội văn minh, an toàn, thân thiện và hiếu khách. Đây không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng dân gian mà còn là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

>>>Một số hình ảnh hoạt động diễu hành:

THÀNH HUY

Từ khóa

Dinh Cô Long Hải văn hóa phi vật thể TPHCM lễ hội Lễ hội Dinh Cô diễu hành

Tin cùng chuyên mục

