Tạo dựng cộng đồng yêu văn hóa Việt

Không dừng lại ở việc tái hiện trang phục truyền thống, thực hiện các sự kiện, chương trình liên quan đến cổ phục, TPHCM còn đang đẩy mạnh việc xây dựng một cộng đồng yêu văn hóa Việt - nơi người trẻ có thể cùng nhau tìm hiểu, trải nghiệm và tiếp nối các giá trị lịch sử.

Người trẻ trong nét xưa

“Mỗi vạt áo các bạn mặc, mỗi câu chuyện văn hóa các bạn kể sẽ là một viên gạch góp phần xây dựng nên bức tranh văn hóa rực rỡ, nhân văn”, PGS-TS Lê Thị Ngọc Điệp, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM, chia sẻ trong sự kiện Ngày hội Việt phục “Tóc xanh vạt áo” lần thứ 6 - năm 2026 vừa diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM.

Hơn 1.000 bạn trẻ diễu hành tại Ngày hội Việt phục “Tóc xanh vạt áo” 2026

Không gian của Ngày hội Việt phục năm nay được tái hiện như một bảo tàng, quy tụ nhiều gian hàng các thương hiệu Việt phục, các nhóm thực hành văn hóa truyền thống, các đơn vị nghiên cứu và bảo tồn di sản. Người tham dự, chiếm đa số là các bạn trẻ, tìm hiểu về lịch sử trang phục Việt Nam, các loại hình Việt phục như giao lĩnh, ngũ thân, nhật bình… cùng các phụ kiện truyền thống.

Bên cạnh khu vực gian hàng, chương trình sân khấu hóa cũng là điểm nhấn của ngày hội với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống, các hoạt động trình diễn văn hóa và những chương trình giao lưu giúp bạn trẻ tiếp cận các loại hình nghệ thuật dân tộc trong không gian trẻ trung, gần gũi. Mỗi lời ca, điệu lý, mỗi nhịp phách được tái hiện đầy cảm xúc.

Việc lựa chọn Nhà Văn hóa Sinh viên trong Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM cũng là cách nhấn mạnh tinh thần hướng đến người trẻ - lực lượng trung tâm trong hành trình lan tỏa và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.

Trước đó, từ chiều đến tối 21-3, chương trình đồng diễn Việt phục “Tóc xanh vạt áo” 2026 với 1.000 bạn trẻ trong nhiều dạng thức Việt phục truyền thống diễu hành qua các tuyến phố trung tâm TPHCM, từ Hồ Con Rùa - đường Võ Văn Tần - đường Pasteur đến Công viên Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa), đã thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Người xem được ôn lại dòng chảy lịch sử của dân tộc từ thuở Văn Lang - Âu Lạc, đến thời kỳ tự chủ, các triều đại quân chủ... với các tạo hình, trang phục, phụ kiện do các thương hiệu Việt Phục, các đơn vị thực hành văn hóa Việt thực hiện khảo cứu, phỏng dựng, phục dựng kỳ công.

Từ hiểu đến lan tỏa

Ngày hội Việt phục “Tóc xanh vạt áo” là một trong số nhiều hoạt động góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu văn hóa, di sản truyền thống của người dân thời gian qua. Những tà áo dài thướt tha, những tà áo giao lĩnh, nhật bình, áo tấc, hay các biến thể Việt phục phục dựng từ nhiều giai đoạn lịch sử cùng xuất hiện trên phố, tất cả đã tạo nên bức tranh văn hóa độc đáo giữa nhịp sống đô thị.

Có người lo lắng rằng, việc lan tỏa văn hóa truyền thống nếu chỉ dừng ở phong trào thì dễ rơi vào cảnh “sớm nở tối tàn”. Tuy nhiên, anh Tôn Thất Minh Khôi, đại diện Ban Tổ chức Ngày hội Việt phục “Tóc xanh vạt áo” 2026, cho rằng nếu làm tốt, đặt niềm tin nơi thế hệ trẻ thì chính những người trẻ sẽ tiếp nối, viết tiếp chương mới cho hành trình bảo tồn và phát huy văn hóa cổ phục Việt.

Bên cạnh đó, người trẻ trước khi khoác những chiếc áo xưa, cũng cần tìm hiểu kỹ về trang phục, ý thức đủ đầy về sự đa dạng, liên tục của văn hóa. “Không cần thiết phải khoác vội một chiếc áo theo phong trào chỉ để “check-in”. Bởi chỉ khi nhìn thấy chiều sâu tinh thần của trang phục một cách toàn vẹn, biết trang phục mình đang mặc là gì, mặc như thế nào, mặc lúc nào và phong thái cần có, di sản văn hóa cổ phục Việt mới thực sự tiếp tục hành trình sống”, anh Tôn Thất Minh Khôi cho biết.

Hai năm qua, Ngày hội Việt phục “Tóc xanh vạt áo” nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên - Youth Fest, do Thành đoàn TPHCM chỉ đạo, phối hợp Đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM thực hiện với sự đồng hành của các thương hiệu Việt phục, các đơn vị thực hành văn hóa Việt Nam, đã góp phần đưa di sản dân tộc đến gần hơn với đời sống qua hình ảnh những tà áo Việt trong lịch sử.

TIỂU TÂN