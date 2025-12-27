Sáng 27-12, Trường ĐH Bình Dương đã tổ chức hội thảo khoa học Quốc tế ISC 2025 với chủ đề “Thúc đẩy nghiên cứu khoa học đáp ứng cách mạng xanh và trách nhiệm xã hội”.

Hội thảo thu hút gần 200 nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Hội thảo được tổ chức kết hợp hai hình thức trực tiếp và trực tuyến

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều công trình khoa học và thảo luận các vấn đề liên quan lĩnh vực: năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số trong giáo dục và phát triển trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Các tham luận đến từ nhiều quốc gia, được chia sẻ trực tuyến, góp phần mở rộng tầm nhìn và thúc đẩy kết nối hợp tác quốc tế trong nghiên cứu.

Hội thảo thu hút gần 200 nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, đại biểu trong nước và quốc tế tham dự



Hội thảo ISC 2025 là dịp để các nhà khoa học trao đổi học thuật và chia sẻ kết quả nghiên cứu, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa Trường ĐH Bình Dương với các đối tác học thuật, cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp trong và ngoài nước, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững vì cộng đồng.

CAO SƠN