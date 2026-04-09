Ngừng truy cập sách điện tử dành cho học sinh tiểu học có nội dung người lớn

Ngày 9-4, mạng xã hội xôn xao với một đường dẫn sách điện tử dành cho học sinh lớp 3 xuất hiện nhiều nội dung người lớn. Trưa cùng ngày, công ty phát hành sách điện tử nói trên đã phát đi thông báo khẩn về việc ngừng truy cập đường dẫn sách có nội dung không phù hợp với học sinh tiểu học.

Cụ thể, sách điện tử được nhiều phụ huynh phát hiện xuất hiện nội dung người lớn là sách "Tin học lớp 3". Trong đó, ở phần bài tập của một bài học, sách dẫn một đường link cho học sinh truy cập thực hiện các nhiệm vụ bài tập.

Tuy nhiên, khi bấm vào đường link này, phụ huynh và học sinh tá hỏa khi phát hiện nhiều video có nội dung người lớn, không phù hợp độ tuổi học sinh tiểu học. Vụ việc gây xôn xao trên nhiều diễn đàn mạng xã hội vào sáng và trưa cùng ngày.

Mạng xã hội bình luận về các học liệu của sách điện tử "Tin học lớp 3" do Tập đoàn giáo dục Đ.T.P phát hành

Trưa 9-4, Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát (DTP Group) - đơn vị phát hành sách điện tử nói trên, đã thông báo khẩn trên fanpage chính thức về việc ngừng truy cập các liên kết học liệu điện tử trong sách "Tin học lớp 3".

Theo đó, đơn vị phát hành sách đánh giá đây là "một sự cố an ninh mạng nghiêm trọng liên quan đến các đường dẫn (link) và mã QR truy cập học liệu điện tử".

Qua quá trình rà soát hệ thống, đơn vị phát hành phát hiện một số tên miền dẫn đến học liệu điện tử trong sách đã bị các đối tượng xấu xâm nhập và chiếm dụng quyền sở hữu sau khi thay đổi quyền quản trị. Các đối tượng này đã lợi dụng đường dẫn cũ để điều hướng người dùng tới các trang web có nội dung không lành mạnh, vi phạm pháp luật và hoàn toàn không phù hợp với môi trường giáo dục.

Để bảo vệ an toàn cho học sinh trên không gian mạng và tránh những tác động tiêu cực về tâm lý, DTP Group đưa ra khuyến cáo khẩn cấp đối với tất cả người dùng tuyệt đối không truy cập vào các liên kết (hoặc quét mã QR liên quan đến tài liệu bổ trợ trong sách "Tin học lớp 3" dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngoài ra, đơn vị phát hành khuyến cáo giáo viên, phụ huynh phối hợp nhắc nhở các em học sinh không tò mò nhấn vào các liên kết này để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và tránh tiếp cận các nội dung độc hại

DTP Group cho biết đã chủ động trình báo hành vi xâm phạm và chiếm dụng hạ tầng giáo dục đến Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, đơn vị cũng khẩn trương phối hợp với các đơn vị viễn thông chặn các truy cập độc hại và xây dựng lại hệ thống học liệu trên nền tảng mới với tiêu chuẩn bảo mật cao nhất.

"Chúng tôi nghiêm túc nhìn nhận thiếu sót trong công tác quản lý hệ thống liên kết học liệu và đang thực hiện rà soát tổng thể toàn bộ danh mục ấn phẩm hiện hành để ngăn chặn rủi ro tương tự. DTP Group thành thật cáo lỗi cùng quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh về sự bất tiện ngoài ý muốn này.

Chúng tôi xác định đây là bài học đắt giá về quản trị hạ tầng số và cam kết sẽ nỗ lực hết mình để khôi phục các tiện ích học tập trong thời gian sớm nhất, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh", thông báo của DTP Group nêu.

Thông báo khẩn của đơn vị phát hành vào trưa cùng ngày

Được biết, từ 14 giờ chiều nay, đường dẫn của sách điện tử nói trên không truy cập được với hiển thị thông tin cảnh báo an toàn.

THU TÂM