Người bán nhỏ lẻ cần được giảm gánh nặng trong Luật Thương mại điện tử

Dự thảo Luật Thương mại điện tử cần giảm nhẹ nghĩa vụ cho doanh nghiệp nhỏ lẻ và các start-up bằng cách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái mở và tiêu chuẩn hóa thị trường có lộ trình.

Chiều 5-9, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Luật thương mại điện tử (TMĐT).

Thông tin về dự thảo Luật TMĐT, ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), cho biết, việc xây dựng luật nhằm điều chỉnh những xu hướng, hiện tượng mới phát sinh, giải quyết vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống thất thu thuế và thúc đẩy TMĐT phát triển xanh, bền vững.

Dự thảo Luật TMĐT xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia, bao gồm sàn TMĐT, nền tảng số đa dịch vụ và mạng xã hội có hoạt động TMĐT. Đồng thời, dự thảo đề ra các quy định hoạt động TMĐT liên quan đến người nước ngoài, dịch vụ hỗ trợ TMĐT, bán hàng qua livestream và tiếp thị liên kết.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển Truyền thông (IPS), cho biết, 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận sự sụt giảm hơn 80.000 nhà bán có phát sinh đơn hàng trên sàn TMĐT so với cùng kỳ 2024.

“Nền tảng TMĐT hiện mang tính thống lĩnh thị trường và tập trung hóa rất cao theo hệ khép kín. Quá trình đào thải các nhà bán nhỏ lẻ thiếu chiến lược ngày càng rõ rệt, còn những shop lớn với định hướng kinh doanh bài bản vẫn giữ sức cạnh tranh và đạt tăng trưởng mạnh”, ông Nguyễn Quang Đồng nhận định.

Viện trưởng IPS kiến nghị, dự thảo cần giảm nhẹ nghĩa vụ cho doanh nghiệp nhỏ lẻ và các start-up bằng cách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái mở và tiêu chuẩn hóa thị trường có lộ trình bằng quy định nhẹ thay vì những quy định quá chặt cho nhóm mạng xã hội hoạt động TMĐT.

Đồng tình quan điểm trên, đại diện Viettel đề xuất chủ quản sàn TMĐT trung gian không được cản trở, hạn chế người dùng lựa chọn các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ như thanh toán, logistics. Việc lựa chọn dịch vụ hỗ trợ phải thuộc về quyền của người mua và người bán, để đảm bảo yếu tố cạnh tranh giữa các nền tảng TMĐT.

