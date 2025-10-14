Người dân kỳ vọng vào một nhiệm kỳ đột phá

Những ngày này, không khí rộn ràng, năng động lan tỏa tại các phường, xã, đặc khu ở TPHCM. Nhiều người dân bày tỏ niềm tin và kỳ vọng rằng Đại hội lần này sẽ mở ra một nhiệm kỳ đột phá, để thành phố mang tên Bác thật sự phát triển nhanh, bền vững và hạnh phúc hơn cho người dân.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ Đại hội đặc biệt

Không khí hân hoan, rộn ràng lan tỏa khắp mọi nơi, các tuyến đường rực rỡ sắc cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền. Tại Học viện Cán bộ TPHCM - nơi diễn ra Đại hội, nhiều người dân đi qua dừng lại chụp hình, lưu lại khoảnh khắc đẹp trong ngày hội lớn của thành phố.

Lực lượng phường Dĩ An (TPHCM) tuần tra giữ gìn an ninh trật tự

Trên các tuyến đường, lực lượng công nhân vệ sinh môi trường tất bật quét dọn, cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang lại bồn hoa, thảm cỏ. Tại phường Xuân Hòa, Đoàn phường phối hợp Công an phường và khu phố ra quân tổng vệ sinh, xóa quảng cáo và rao vặt trái phép trên địa bàn. Bí thư Đoàn phường Xuân Hòa Lê Thanh Bình bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp về tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp. Đồng thời tạo khí thế sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên hướng về sự kiện chính trị trọng đại của thành phố”.

Tại điểm cầu phường Tân Phước, ngày 13-10, không khí chuẩn bị diễn ra trong khẩn trương, chu đáo. Sau khi hoàn tất các công tác trang trí, treo cờ, pano và băng rôn, toàn bộ lực lượng tại điểm cầu tập trung cho những khâu cuối cùng trước ngày khai mạc chính thức. Ông Dương Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước, chia sẻ: “Hiện tất cả đã sẵn sàng, đúng với tinh thần của Đại hội: đoàn kết, đổi mới, phát triển”.

Tại trụ sở Đảng ủy đặc khu Côn Đảo - nơi đặt điểm cầu truyền hình trực tiếp, ông Đỗ Phi Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo, Bí thư Đoàn đặc khu Côn Đảo, cho biết, tuổi trẻ địa phương có nhiều hoạt động rất thiết thực như: dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, treo cờ Tổ quốc tại các khu dân cư. Đoàn viên đồng loạt thay ảnh đại diện, ảnh bìa tuyên truyền trên mạng xã hội. Trong chiều 13-10, các đơn vị chức năng như Điện lực và Viễn thông Côn Đảo cũng hoàn tất việc kiểm tra, bảo đảm nguồn điện, đường truyền internet ổn định, thông suốt phục vụ hoạt động kết nối truyền hình trực tiếp.

Phường Dĩ An là địa phương đông dân nhất TPHCM, với 234.000 người. Phường được chọn là một trong 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I. Đến ngày 13-10, công tác giữ gìn an ninh trật tự, công tác chuẩn bị tại hội trường Đảng ủy phường Dĩ An - khu vực tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp - đã sẵn sàng. Thượng tá Hồ Hoàng Thanh, Trưởng Công an phường Dĩ An, cho hay, trước đó, công an địa phương đã phát động ra quân cao điểm tấn công tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Tin tưởng và đồng hành

Hướng về Đại hội, người dân bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu to lớn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới, với những quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực phát triển toàn diện cho thành phố. Bà Trần Thị Hạnh (sinh năm 1960, ngụ phường An Hội Đông) nói: “Tôi trông chờ và tin tưởng! Tôi mong các đại biểu tham dự Đại hội sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, dành nhiều tâm huyết, trí tuệ để bàn bạc, đề ra những chủ trương, giải pháp sát với thực tiễn đưa TPHCM phát triển xứng tầm hơn nữa”.

Chị Nguyễn Thị Liên (phường Rạch Dừa) bày tỏ: “Người trẻ mong một môi trường sáng tạo”. Chị Liên khẳng định bản thân đặt nhiều kỳ vọng và mong muốn được góp phần vào hành trình ấy: “Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra những chính sách cụ thể tạo môi trường thuận lợi cho người trẻ học tập, lập nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó, cần nhiều hơn nữa các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo, kết nối với khu vực và thế giới. Tôi cũng mong muốn thành phố tạo thêm nhiều diễn đàn, kênh đối thoại để thanh niên được bày tỏ, hiến kế và cùng đồng hành với Đảng bộ, chính quyền”.

Theo dõi sát tình hình, ông Nguyễn Hồng Phong (đảng viên phường Bà Rịa), chia sẻ: “Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ có những định hướng chiến lược để phát huy tối đa tiềm năng của khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là một phần của TPHCM. Với thế mạnh về dầu khí, cảng biển, logistics và kinh tế biển, TPHCM hoàn toàn có thể vươn lên trở thành siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế biển và dịch vụ tầm khu vực”. Là một doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam (KCN Đồng An 2, phường Bình Dương, TPHCM) cho biết ông rất kỳ vọng vào một chính quyền năng động, dám nghĩ, dám làm. Theo ông, TPHCM sẽ tiếp tục phát huy được vai trò đi đầu trong đổi mới. Ông cũng mong Đại hội lần này tiếp tục đề xuất cơ chế đặc thù để doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp trẻ có không gian sáng tạo.

NHÓM PHÓNG VIÊN