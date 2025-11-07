Tối 6-11, bão số 13 quét vào khu vực đất liền giữa hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, gây thiệt hại nặng về nhà cửa và hạ tầng. Ảnh hưởng hoàn lưu bão khiến nhiều địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa chìm trong mưa lớn, gió giật dữ dội. Người dân miền Trung lại trắng đêm ứng phó bão dữ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, lúc 22 giờ ngày 6-11, tâm bão nằm trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12.

Lực lượng quân đội tăng cường hỗ trợ người dân tỉnh Gia Lai ứng phó bão. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết, mặc dù bão đã giảm cấp nhưng khi tâm bão đổ bộ đất liền (khoảng 19 giờ) sức bão vẫn còn cấp 11-13, giật cấp 15-16. Cơ quan khí tượng của Việt Nam và một số cơ quan khí tượng quốc tế nhận định sau khi đi vào đất liền, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tại khu vực Nam Lào vào sáng 7-11. Theo ông Mai Văn Khiêm, mưa rất lớn tại khu vực các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai. Khu vực Tây Nguyên cần đề phòng nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Đến 23 giờ ngày 6-11, tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai - vùng tâm bão đi qua, gió đã giảm cường độ. Khu vực đô thị Quy Nhơn, nhiều nhà cửa, hàng quán, công trình, cây xanh và kiến trúc đô thị bị tàn phá nặng nề. Tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND Đặc khu Lý Sơn, cho biết gió trên đảo đã giảm còn cấp 6, nhưng nước biển dâng hơn 4m gây ngập khoảng 500 ngôi nhà ở thôn Tây, xã An Hải; nhiều tường rào, cửa kính nhà dân bị vỡ.

Trung tâm dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, sau bão từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to (200-400mm, có nơi vượt 600mm), Nam Quảng Trị đến Huế và Khánh Hòa, Lâm Đồng mưa 150-300mm, có nơi vượt 450mm đến hết đêm 7-11. Sang ngày 8-11, từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Sơ tán gần 22.000 dân

Chiều tối 6-11, khi bão số 13 áp sát đất liền, vùng ven biển các tỉnh Nam Trung bộ xuất hiện gió mạnh, biển động dữ dội, nhiều nơi có tố lốc, triều cường dâng cao, sóng lớn uy hiếp các làng chài. Tại đô thị Quy Nhơn, từ 16 giờ đến 18 giờ 30, gió giật mạnh liên hồi, nhiều công trình, cây xanh rung lắc, đổ ngã, mái tôn bị cuốn bay.

Một nhà hàng ở phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) bị gió bão cuốn sập hoàn toàn. Ảnh: NGỌC OAI

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết bão số 13 rất mạnh nên tỉnh đặt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng người dân lên hàng đầu. Trong ngày, tỉnh đã sơ tán 1.050 hộ với 3.455 nhân khẩu, bố trí tại các điểm xen ghép và trụ sở kiên cố. Trước đó, tỉnh cấm biển hoàn toàn. Tại xã Cát Tiến, ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết đã sơ tán 1.500 người dân đến nơi an toàn, duy trì tổng lực hệ thống chính trị trực chiến, tuyệt đối không rời vị trí công tác.

Chiều cùng ngày, hàng ngàn người dân Quảng Ngãi cũng di dời đến nơi trú tránh. Bà Nguyễn Thị Thới (65 tuổi, thôn Phổ An, xã An Phú) cho biết, dù đã cao tuổi nhưng vẫn lo lắng vì nhiều năm Quảng Ngãi mới có bão dự báo đổ bộ trực tiếp. Toàn tỉnh Quảng Ngãi đã di dời hơn 5.500 hộ với 18.000 nhân khẩu, trong tổng kế hoạch 27.000 hộ phải sơ tán.

Tại Đắk Lắk, mưa lớn, gió mạnh đã làm gãy đổ nhiều cây xanh, tốc mái nhà dân và trường học. Chính quyền địa phương đã cấm người dân ra đường từ 16 giờ 30 và tổ chức di dời hàng chục hộ vùng triều cường về chùa Thanh Lương trú bão. Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 3.800 cán bộ, 34 ô tô, 60 xe đặc chủng, 34 ca nô ứng trực tại 18 xã, phường ven biển và sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu.

Tại Đà Nẵng, chiều tối gió mạnh, mưa lớn, sóng biển cao. Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di chuyển tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, 100% quân số trực chiến, sẵn sàng khi bão đổ bộ.

Ven biển xơ xác

Đến khoảng 19 giờ ngày 6-11, khi mắt bão số 13 đi vào khu vực Quy Nhơn, trời tạm lặng gió. Tranh thủ khoảng thời gian ngắn này, phóng viên Báo SGGP ghi nhận nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các khu dân cư ven biển phường Quy Nhơn Nam. Dù bão mới vào nhưng sức tàn phá rất lớn: nhiều nhà dân, hàng quán bị tốc mái, đổ sập; riêng trên đường Lương Đắc Bằng, có ít nhất 2 hàng quán bị đánh sập hoàn toàn.

Lực lượng CSGT dọn cây đổ tại xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: MAI CƯỜNG

Khoảng 20 giờ, gió bão nổi lên trở lại, từng đợt giật mạnh khiến phố biển Quy Nhơn oằn mình trước sức tàn phá khốc liệt. Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai, cho biết: "Hoàn lưu bão đang hoạt động mạnh, nhiều nhà dân, công trình sập, hư hại. Chúng tôi đã huy động lực lượng quân đội, công an cùng xe thiết giáp kiểm tra, hỗ trợ sơ tán dân đến nơi an toàn”.

Tại tỉnh Đắk Lắk, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thông tin: khi bão đổ bộ vào khu vực phường Sông Cầu, hiện chưa thể thống kê thiệt hại đầy đủ. Song khu vực Sông Cầu, Xuân Đài, Xuân Thọ chịu ảnh hưởng rất nặng nề do gió bão. Các lực lượng được lệnh túc trực, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Trong đêm 6-11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đã có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương tỉnh Gia Lai để theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 13. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ KH-CN, Viettel và VNPT bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; đồng thời chỉ đạo Quảng Ngãi khẩn trương cứu hộ tàu Star Bueno mắc cạn tại vùng biển Dung Quất, chuẩn bị phương án nếu xảy ra tràn dầu. Theo Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng quân đội đã thành lập 2 đoàn công tác do 2 Phó Tổng Tham mưu trưởng trực tiếp chỉ huy, hiện đang làm nhiệm vụ tại Gia Lai và Quảng Ngãi. Toàn quân đã huy động 268.255 cán bộ, cùng hơn 6.700 phương tiện của các lực lượng binh chủng, pháo binh, hải quân, cảnh sát biển, đặc công, thông tin, hóa học, tăng thiết giáp… sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả bão tại khu vực Nam Trung Bộ. Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cho biết Bộ Công an đã huy động hơn 30.000 cán bộ, chiến sĩ, trên 1.000 tàu, xuồng và 7.000 phương tiện các loại, sẵn sàng cơ động hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu.

NGỌC OAI - MAI CƯỜNG - NGUYỄN TRANG - HỮU PHÚC