Người dân ùn ùn về quê nghỉ Lễ 2-9, các cửa ngõ TPHCM kẹt xe kéo dài

Ngày 30-8, dòng phương tiện đổ về tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khiến đường Mai Chí Thọ, đoạn giao với đường Võ Nguyên Giáp, kẹt xe kéo dài hơn 3km. Ô tô ken đặc 6, 7 làn đường, nhiều tài xế mất hơn 30 phút mới đi được quãng 3km vào nút giao An Phú.

Phương tiện nối đuôi nhau

Do lượng phương tiện quá lớn, lực lượng CSGT phải chặn luân phiên lối vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng dẫn một số xe quay đầu ra Xa lộ Hà Nội để giảm áp lực.

Tuy nhiên, dòng xe quay ngược lại tiếp tục xung đột với luồng phương tiện từ cao tốc ra, khiến ùn ứ lan rộng.

Ngoài khu vực này, nhiều tuyến cửa ngõ khác như Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, Xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1, quốc lộ 13 cũng đông nghẹt người và xe.

Phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút tại nút giao An Phú hướng vào tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại khu vực phà Cát Lái, cách nút giao An Phú hơn 3km, xe không ùn tại bến nhưng kẹt nghiêm trọng ở đường Nguyễn Thị Định, do lượng container ra vào cảng lớn.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong cho biết, năm nay nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày, bình quân mỗi ngày phà chở 65.000 lượt khách, nhiều hơn 20.000 lượt so với thường ngày. Hiện bến khai thác 320 chuyến phà đôi/ngày, gấp đôi ngày thường với 7 phà được huy động.

Đường Mai Chí Thọ hướng vào cao tốc TPHCM - Long Thành ùn ứ nghiêm trọng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, từ sáng sớm cùng ngày, lượng xe tăng đột biến khiến các tuyến đường Phan Thúc Duyện, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Văn Thụ kẹt cứng nhiều giờ. Bình quân mỗi ngày trong dịp lễ này, sân bay đón khoảng 125.000 lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM dự báo, tình trạng ùn ứ sẽ còn căng thẳng trong những ngày tới do lượng xe từ các tỉnh đổ về thành phố; cảnh báo người dân nên chủ động cập nhật thông tin, tuân thủ điều tiết để đảm bảo an toàn.

Khu vực quanh các Bến xe Miền Đông (mới và cũ), Bến xe Miền Tây cũng thường xuyên kẹt xe do hành khách dồn về. Tương tự, ga Sài Gòn cũng đông nghẹt khách, taxi và xe ôm công nghệ.

Từ sáng sớm, hàng ngàn lượt hành khách làm thủ tục tại nhà ga T3 s ân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trước tình trạng kẹt xe nói trên, TPHCM triển khai nhiều giải pháp khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM cho biết, từ ngày 1 đến hết 2-9, người dân sẽ được miễn phí vé trên nhiều tuyến xe buýt và tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Cụ thể, toàn bộ xe buýt do Công ty Phương Trang - Futa vận hành, cùng các tuyến buýt của Saigonbus, Vinbus và nhiều đơn vị khác sẽ miễn phí vé trong 2 ngày lễ. Hành khách có thể sử dụng thẻ Mastercard hoặc MultiPass để “chạm” tại thiết bị thanh toán trên xe và được miễn phí tối đa 2 lượt/ngày. Riêng các tuyến Vinbus số 33, 150 và D4 sẽ miễn phí hoàn toàn không giới hạn lượt đi lại. Đối với metro số 1, trong ngày 2-9, hành khách chỉ cần dùng căn cước công dân gắn chip hoặc tạo mã QR “Độc lập” trên ứng dụng HCMC Metro HURC để quét trực tiếp tại cổng kiểm soát và được đi tàu miễn phí. Từ 29-8, hệ thống cũng đã đưa vào vận hành 44 kiosk bán vé giấy tự động tại tất cả các ga, hỗ trợ người dân mua vé lượt, vé ngày và vé tháng. Dự kiến trong các ngày lễ, metro số 1 vận hành 264 chuyến/ngày, từ 5 giờ sáng đến 23 giờ, tăng cường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau về hướng các tỉnh miền Tây. Ảnh: QUỐC HÙNG

QUỐC HÙNG