TPHCM: Điều chỉnh giao thông tuyến đường Lê Lợi

Ngày 9-12, Phòng PC08 cho biết, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ chức sự kiện Honda Ngày hội cảm ơn (Honda Thanks Day) 2025, Phòng PC08 điều chỉnh giao thông tại làn ô tô đường Lê Lợi (phường Sài Gòn).

Theo đó, khu vực tổ chức sự kiện được chia thành 2 đoạn, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến Pasteur và đoạn từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thời gian sử dụng, từ 00 giờ ngày 9 đến ngày 16-12.

Tuyến đường Lê Lợi

Để di chuyển tránh làn ô tô, người tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề như: Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào các khung giờ cao điểm.

Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm: Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

VĂN ANH