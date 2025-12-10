Mở loạt chuyến bay thẳng từ Ấn Độ đến Phú Quốc

Du khách Ấn Độ đến Phú Quốc vào sáng 10-12

Chuyến bay trên nằm trong chuỗi 8 chuyến bay thẳng khứ hồi, kéo dài một tháng từ New Delhi đến Phú Quốc do Vietravel, nền tảng du lịch trực tuyến Ấn Độ MakeMyTrip và hãng hàng không Air India hợp tác thực hiện. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng nhằm thúc đẩy thị trường khách Ấn Độ - một trong những nguồn khách tăng trưởng nhanh và giàu tiềm năng nhất của du lịch Việt Nam.

Dự kiến sẽ có khoảng 1.400 khách Ấn Độ đến Phú Quốc trong đợt này

Mỗi chuyến bay của Air India dự kiến phục vụ khoảng 160 hành khách, đưa tổng số khoảng 1.400 du khách Ấn Độ đến Phú Quốc trong giai đoạn một tháng vận hành. Lịch bay được xây dựng theo hướng tối ưu thời gian nghỉ dưỡng: máy bay rời New Delhi vào 19 giờ 40 phút và hạ cánh tại Phú Quốc lúc 2 giờ sáng hôm sau; chiều ngược lại, hành khách khởi hành từ Phú Quốc lúc 3 sáng và trở lại New Delhi lúc 6 giờ 40 phút.

Vietravel đặc biệt thiết kế lịch trình trọn gói 5 ngày 4 đêm dành riêng cho đoàn khách Ấn Độ, bao gồm khách sạn, phương tiện di chuyển, hướng dẫn viên, vé tham quan và dịch vụ ẩm thực đến những điểm tham quan nổi bật nhất Phú Quốc. Du khách có thể trải nghiệm tuyến cáp treo Hòn Thơm, vui chơi tại VinWonders, khám phá khu bảo tồn động vật hoang dã và tìm hiểu nghề nuôi ngọc trai truyền thống.

Loạt chuyến bay thẳng này giúp Phú Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trên bản đồ du lịch quốc tế

Đáng chú ý, chương trình Gala Dinner - Bollywood Night, được thiết kế theo phong cách văn hóa Ấn Độ, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách. Bên cạnh đó, Vietravel cũng cung cấp các dịch vụ lẻ như khách sạn, đón - tiễn sân bay và vé tham quan để phục vụ những khách có nhu cầu linh hoạt.

“Thị trường Ấn Độ đang là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển quốc tế của Vietravel. Loạt chuyến bay thẳng cùng MakeMyTrip không chỉ tạo điều kiện di chuyển thuận lợi cho du khách mà còn giúp Phú Quốc khẳng định vị thế như một điểm đến biển, đảo hàng đầu trong khu vực, trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trên bản đồ du lịch quốc tế”, ông Ngô Minh Quân, Phó Giám đốc Khối Thị trường nước ngoài của Vietravel chia sẻ.

NAM KHÔI