Người lao động là trung tâm của mọi hoạt động công đoàn

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, cho biết, tổ chức Công đoàn TPHCM sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng lấy người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động.

* PHÓNG VIÊN: Là địa phương có số đoàn viên công đoàn chiếm khoảng 1/4 số đoàn viên công đoàn cả nước, tổ chức Công đoàn TPHCM sẽ đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động (NLĐ)?

* Đồng chí BÙI THANH NHÂN: Hiện Liên đoàn Lao động TPHCM đang quản lý hơn 23.000 công đoàn cơ sở, hơn 2,4 triệu đoàn viên công đoàn và gần 7,2 triệu công nhân, viên chức, lao động. Chúng tôi xem đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề. Điều này đòi hỏi Công đoàn TPHCM tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động công đoàn theo hướng thực chất, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đoàn viên, NLĐ và yêu cầu phát triển của thành phố.

Thực tiễn cho thấy lực lượng lao động đang thay đổi nhanh dưới tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các mô hình việc làm mới. Do đó, chúng tôi xác định cần phải đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tổ chức Công đoàn TPHCM hiện đại, gần gũi, kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề của NLĐ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, chiều 4-6.

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* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu hiện đại hóa, số hóa tổ chức công đoàn. Với một địa phương có số lượng đoàn viên công đoàn lớn nhất cả nước, TPHCM sẽ triển khai nhiệm vụ này như thế nào?

* Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chúng tôi xác định chuyển đổi số trở thành yêu cầu bắt buộc đối với tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới. Với quy mô đoàn viên công đoàn rất lớn như TPHCM, việc quản lý theo phương thức truyền thống sẽ khó đáp ứng được tính chính xác, nhanh chóng và kịp thời.

Hiện nay, các cấp Công đoàn TPHCM đang đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đoàn viên công đoàn, số hóa hoạt động quản lý công đoàn cơ sở, ứng dụng các nền tảng trực tuyến trong công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư NLĐ và hỗ trợ đoàn viên công đoàn.

Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào một số lĩnh vực như: hỗ trợ tư vấn pháp luật lao động, giải đáp chính sách cho đoàn viên công đoàn, phân tích dữ liệu để dự báo tình hình quan hệ lao động, hỗ trợ cán bộ công đoàn xử lý công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn.

* Xác định NLĐ là trung tâm của mọi hoạt động, Công đoàn TPHCM sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào trong thời gian tới?

* Tôi cho rằng, điều NLĐ mong muốn nhất hiện nay là tổ chức công đoàn phải hoạt động thực chất và bảo vệ được quyền lợi chính đáng của họ. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục nâng cao hiệu quả đại diện, đối thoại và thương lượng tập thể để bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; đổi mới công tác chăm lo theo hướng toàn diện, bền vững.

Chúng tôi cũng xác định sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng lấy NLĐ làm trung tâm của mọi hoạt động. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tổ chức Công đoàn TPHCM hiện đại, gần gũi, kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề của NLĐ trong mọi hoàn cảnh. Mỗi hoạt động công đoàn phải mang lại lợi ích cụ thể cho đoàn viên công đoàn, NLĐ, để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

* Ông SÒI NGỌC CƯƠNG, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La: Phúc lợi tốt giúp công nhân tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn Điều đoàn viên công đoàn, NLĐ mong muốn nhất hiện nay là có việc làm ổn định, thu nhập ngày càng được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao. Do đó, tôi kỳ vọng đại hội sẽ tiếp tục đề ra các giải pháp hiệu quả để chăm lo tốt hơn về tiền lương, phúc lợi, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và các điều kiện thiết yếu phục vụ cuộc sống NLĐ. Bên cạnh đó, đề xuất giảm tỷ lệ đóng công đoàn phí từ 1% xuống 0,5% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cùng một số nội dung liên quan đến kinh phí công đoàn trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam đang được nhiều NLĐ quan tâm, ủng hộ. Tôi tin tưởng vào chủ đề Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và với quyết tâm cao, sự đổi mới mạnh mẽ của các tổ chức công đoàn, đoàn viên công đoàn, NLĐ sẽ ngày càng được chăm lo tốt hơn. Từ đó, đoàn viên công đoàn, NLĐ thêm tin tưởng, gắn bó và đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Việt Nam. * Anh BÙI TRỌNG NGUYỄN, Phó trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến, Trưởng đơn vị Chăm sóc khách hàng, Bệnh viện Nhân dân 115: Có cơ chế đãi ngộ và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao Theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tôi mong tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, khuyến khích đoàn viên công đoàn, NLĐ mạnh dạn đề xuất các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn công tác. Bên cạnh việc phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, cần có cơ chế hỗ trợ để các ý tưởng có tiềm năng được ươm tạo, thử nghiệm và nhân rộng. Đặc biệt, tổ chức công đoàn các cấp cần đóng vai trò tích cực hơn trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại cơ sở, nhất là trong các bệnh viện, trường học, nhà máy, doanh nghiệp và cơ quan hành chính. Công đoàn có thể phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ để kết nối nguồn lực, hỗ trợ đoàn viên công đoàn hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo phục vụ cộng đồng. Đồng thời, cần có các quỹ hỗ trợ sáng kiến, các cuộc thi đổi mới sáng tạo và cơ chế chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Một trong những thách thức hiện nay là tình trạng dịch chuyển nguồn nhân lực chất lượng cao từ khu vực công sang khu vực tư nhân hoặc ra nước ngoài làm việc. Vì vậy, tôi mong Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách phù hợp nhằm chăm lo tốt hơn cho đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao, các nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia và những người trực tiếp tạo ra các sản phẩm đổi mới sáng tạo. * Đại biểu LÊ THỊ XOAN, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam: Sớm triển khai chương trình nhà ở cho công nhân Qua theo dõi Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, tôi cảm nhận được sự quan tâm rất sát sao của Đảng, Nhà nước đối với đời sống vật chất và tinh thần của NLĐ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Theo tôi, nhà ở xã hội hiện là vấn đề cấp bách nhất đối với nhiều NLĐ. Đặc thù ngành nghề của chúng tôi là thường xuyên làm việc ngoài trời, tại các vùng sâu, vùng xa. Nhiều lao động trẻ phải đi làm xa nhà, trong khi nhu cầu ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình và an cư ngày càng lớn. Nhu cầu về nhà ở của NLĐ hiện cũng rất đa dạng. Có người mong muốn được thuê, được mua nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống lâu dài. Hiện nay, Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn các cấp đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm đến vấn đề nhà ở cho NLĐ. Chúng tôi mong các chương trình nhà ở xã hội sớm được triển khai hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công đoàn và NLĐ. THÁI PHƯƠNG - PHÚC HẬU

THÁI PHƯƠNG